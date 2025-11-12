Nowe funkcje na smartfonach Google Pixel. Fajne!

Firma Google udostępniła 2025 November Pixel Drop, czyli najnowszy pakiet dla smartfonów Google Pixel, zawierający szereg nowych funkcji. Część z nich to naprawdę fajne rozwiązania. Niestety, nie wszyscy będą mogli z nich korzystać.

Nowe funkcje na smartfonach Google Pixel dzięki 2025 November Pixel Drop

Po zainstalowaniu najnowszej, listopadowej aktualizacji, właściciele smartfonów Google Pixel zyskają dostęp do nowej funkcji Remix w aplikacji Wiadomości. Dzięki niej, za sprawą wykorzystania modelu Nano Banana, można edytować zdjęcia – wystarczy dotknąć i przytrzymać palec na fotografii lub wybrać ją z pamięci telefonu.

Funkcja Remix w aplikacji Wiadomości Google (źródło: Google)

Funkcja Remix jest dostępna zarówno w rozmowach indywidualnych (1:1), jak i w czatach grupowych. Aby z niej skorzystać, trzeba mieć smartfon z Androidem (niekoniecznie Google Pixel), minimum 18 lat i włączony RCS, a także ustawić język na angielski. Na tę chwilę nie skorzystają z niej jednak mieszkańcy Polski.

Aktualizacja 2025 November Pixel Drop przynosi również nowe pakiety tematyczne „Wicked: For Good”, zawierające tapety, ikony, dźwięki systemowe i GIF-y, inspirowane filmem o takim samym tytule. Do wyboru są trzy style: For Good, Glinda i Elphaba. Film będzie można obejrzeć w Polsce od 21 listopada 2025 roku, a pakiety pobrać do 31 stycznia 2026 roku.

Pakiety tematyczne „Wicked: For Good” (źródło: Google)

Właściciele smartfonów Google Pixel otrzymają też podsumowania dłuższych konwersacji (indywidualnych i czatów grupowych) w obszarze powiadomień. Od razu zapowiedziano, że w grudniu pojawi się funkcja, pozwalająca zredukować liczbę powiadomień poprzez uporządkowanie ich i wyciszenie tych o niższym priorytecie.

Oba rozwiązania będą jednak działać wyłącznie w języku angielskim na smartfonach z serii Google Pixel 9 (z wyjątkiem modelu Google Pixel 9) oraz linii Google Pixel 10.

Podsumowanie wiadomości i grupowanie powiadomień w smartfonach Google Pixel (źródło: Google)

Smartfony Google Pixel (z serii Pixel 6 i nowsze) wzbogaciły się też o funkcję, która poinformuje już na powiadomieniu, że otrzymana wiadomość może być próbą oszustwa. Działa ona jednak wyłącznie w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych.

2025 November Pixel Drop zmienia też sposób, w jaki traktowane są kontakty VIP. Po jej zainstalowaniu powiadomienia od nich będą miały najwyższy priorytet. Ponadto na widżecie Kontaktów na ekranie głównym pojawi się „kryzysowa odznaka”, jeżeli kontakt VIP znajdzie się w strefie zagrożenia, na przykład powodzią.

źródło: Google

Posiadacze smartfonów z serii Google Pixel 10 mogą też aktywować tryb Power Saving w Mapach Google – wystarczy wcisnąć klawisz zasilania na krawędzi urządzenia, aby włączył się uproszczony interfejs, zawierający wyłącznie najważniejsze informacje. Według Google pozwala on wydłużyć czas działania nawet o 4 godziny.

Tryb Power Saving jest dostępny wyłącznie na smartfonach Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL i Google Pixel 10 Pro Fold.

Tryb Power Saving w Mapach Google (źródło: Google)

Google ostrzeże przed oszustwem więcej użytkowników

Google poinformowało też, że funkcja Scam Detection jest od teraz dostępna na smartfonach Google Pixel 9 i nowszych (z wyjątkiem modeli z serii Pixel a) również w Australii, Kanadzie, Indiach, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Ponadto użytkownicy w Australii, Irlandii, Japonii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii zyskują dostęp do funkcji Call Notes, która potrafi rejestrować połączenia, robić notatki oraz wygenerować transkrypcję i podsumowanie.

Do tego ulepszono funkcję Magic Cue, która ma od teraz dostarczać lepiej dostosowane sugestie, bazując na technologii Private AI Compute w chmurze.