InPost wprowadza dobrą zmianę. Klienci się ucieszą

InPost, pomimo pozycji lidera na polskim rynku, nie może spoczywać na laurach, gdy jego bezpośrednia konkurencja rośnie w siłę. Firma, kierowana przez Rafała Brzoskę, zdecydowała się wprowadzić istotną zmianę, która z pewnością ucieszy klientów.

InPost zmienia godziny graniczne

W firmie InPost obowiązuje coś takiego jak „godziny graniczne”. Jest to godzina, do której należy nadać przesyłkę, aby została ona odebrana tego samego dnia i tym samym szybciej dotarła do odbiorcy. Dla każdego kodu pocztowego obowiązuje inna godzina graniczna – czasami jest ona wcześniejsza, a czasem późniejsza, w zależności od adresu.

InPost zdecydował się na pozytywną aktualizację dotyczącą przypisania kodów pocztowych, w ramach organizacji podziału strefowego. W praktyce oznacza to wydłużenie czasu na nadanie przesyłki za pośrednictwem Paczkomatu lub PaczkoPunktu albo zlecenie podjazdu kuriera na tzw. żądanie (ad-hoc).

Zmiana dotyczy 176 kodów pocztowych w całej Polsce i zacznie obowiązywać od 27 listopada 2025 roku. InPost podkreśla, że to już trzecie wydłużenie godzin granicznych w tym roku. Godziny graniczne dla każdego kodu pocztowego można sprawdzić na tej stronie internetowej.

InPost wydłuża listę krajów, do których można wysłać paczkę przez Paczkomat lub PaczkoPunkt

Do tej pory można było nadawać paczki przez Paczkomat lub PaczkoPunkt do 7 krajów w Europie: Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Portugalii i Włoch. Teraz ta lista obejmuje również Austrię i Węgry dzięki nawiązaniu partnerstwa biznesowego z Austrian Post.

Przesyłka zostanie dostarczona z Polski w ciągu 3 dni roboczych. W Austrii możliwa jest dostawa kurierem oraz do partnerskich automatów paczkowych, natomiast w Węgrzech na tę chwilę wyłącznie kurierem, aczkolwiek InPost zapewnia, że w przyszłości udostępniona zostanie też możliwość dostawa do automatów paczkowych.

W przypadku dostawy do automatu paczkowego w Austrii należy wiedzieć, że automaty partnerskie Austrian Post różnią się wymiarami od skrytek w Paczkomatach, a ponadto mają inne limity wagowe (25 kg).

Gabaryt A – 61x38x8 cm,

Gabaryt B – 61x38x19 cm,

Gabaryt C – 61x38x37 cm,

minimalne wymiary – 14 mm x 9 cm x 1 cm.

Z kolei paczka, którą ma dostarczyć kurier w Austrii, musi mieć minimum 1x9x14 cm i nie więcej niż 60x60x100 cm oraz ważyć maksymalnie 30 kg. W Węgrzech zaś minimalne wymiary to 5x10x15 cm, największe – 50x50x110, a waga to maksymalnie 30 kg.