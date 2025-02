Wyciekła data premiery Galaxy S25 Edge. Zapisz ją w kalendarzu

Premiera smartfona Samsung Galaxy S25 Edge zbliża się coraz większymi krokami. W końcu pojawiła się konkretna data – w tym dniu producent z Korei Południowej oficjalnie wprowadzi na rynek ten super smukły model.

To na ten dzień zaplanowana jest oficjalna premiera smartfona Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge został oficjalnie zapowiedziany już przy okazji premiery serii Galaxy S25 i choć sam producent pokazał tylko jego wygląd (zastrzegając, że wciąż nie jest to finalny projekt), to od tamtej pory nieoficjalne informacje na temat tego modelu płyną coraz szerszym strumieniem.

W końcu dopłynęła również informacja dotycząca oficjalnej premiery. Według wcześniejszych doniesień Koreańczycy planowali ją na kwiecień lub maj, aczkolwiek kwiecień miał być bardziej prawdopodobnym terminem. W dodatku oficjalne wprowadzenie na rynek Galaxy S25 Edge miało zbiec się w czasie z udostępnieniem aktualizacji One UI 7.

Samsung Galaxy S25 Edge (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

I faktycznie tak będzie. Samsung udostępni One UI 7 pierwszym smartfonom Galaxy 18 kwietnia 2025 roku, a dwa dni wcześniej – 16 kwietnia 2025 roku – oficjalnie zaprezentuje Galaxy S25 Edge. Co jednak zaskakujące – Koreańczycy nie zorganizują wydarzenia podobnego do Galaxy Unpacked. Zamiast tego premiera tego smartfona odbędzie się wyłącznie w formie online.

Samsung Galaxy S25 Edge niczym biały kruk

Według informacji, podawanych przez południowokoreański serwis Sedaily, Samsung Galaxy S25 Edge będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej, czarnej i jasnoniebieskiej, a także (przynajmniej początkowo) w bardzo małej liczbie egzemplarzy, bo tylko około 40000. Sprzedaż urządzenia ma rozpocząć się dopiero w maju.

Jako że w przeszłości pojawiło się sporo informacji na temat specyfikacji Galaxy S25 Edge, już teraz można porównać (spodziewane) parametry tego modelu z parametrami pozostałych członków serii Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25 Edge vs Galaxy S25 vs Galaxy S25+ vs Galaxy S25 Ultra – porównanie specyfikacji