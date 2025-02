Amazon Alexa może stać się potężną konkurencją dla Google Gemini

Asystent głosowy Alexa zyskuje dostęp do sztucznej inteligencji. Osobisty pomocnik AI Amazona zrobi naprawdę wiele, choć jego dostępność póki co będzie mocno ograniczona.

Amazon zasila asystenta Alexa sztuczną inteligencją

Asystenci głosowi, tacy jak Asystent Google, Amazon Alexa czy Apple Siri, działają na smartfonach, tabletach i inteligentnych głośnikach od wielu lat. Potrafią wykonywać proste czynności – od włączenia muzyki, przez sterowanie urządzeniami z kategorii Smart Home, aż po proste wprowadzanie zapytań do wyszukiwarki. Jednak odkąd sztuczna inteligencja zaczęła się rozwijać nieco prężniej, technologiczni giganci pracują nad ulepszeniem asystentów.

Jednym z najlepszych przykładów jest chatbot Gemini, który obsługuje coraz to nowsze funkcje i stał się już szeroko dostępny na urządzeniach mobilnych, dość płynnie zastępując Asystenta Google. Dotychczas jednak ten asystent AI nie został wdrożony na inteligentnych głośnikach – wygląda na to, że pierwszy (na własnych urządzeniach) zrobi to Amazon wraz z nową generacją asystenta Alexa+.

O chęci ulepszenia asystenta i zasilenia go sztuczną inteligencją Amazon wspominał już pod koniec 2023 roku. Później jednak pojawiły się wieści, że Alexa AI może nigdy nie trafić w ręce użytkowników. Teraz sytuacja mocno się zmieniła.

Co potrafi Amazon Alexa+?

Asystent głosowy amerykańskiego przedsiębiorstwa staje się bardziej konwersacyjny, inteligentniejszy i spersonalizowany. Alexa+ ma prowadzić rozmowy w sposób płynny i bardziej naturalny, nawet, gdy użytkownik będzie używał mowy potocznej – w praktyce może przypominać to Gemini Live.

Za pośrednictwem dużych modeli językowych zgromadzonych w Amazon Bedrock asystent będzie podejmować wiele różnorodnych i rozbudowanych zadań, również korzystając z narzędzi zewnętrznych dostawców. Poza sterowaniem sprzętami z kategorii Smart Home i muzyką, Alexa+ umówi spotkania za pośrednictwem OpenTable i Vagaro, dokona rezerwacji, zamówi zakupy w Amazon Fresh, Whole Foods Market lub z dostawą z Grubhup czy Uber Eats, a także powiadomi, gdy kamery Ring zaobserwują kogoś w pobliżu domu.

Asystent Alexa+ na różnych urządzeniach (źródło: Amazon)

Asystent ma być również lepiej spersonalizowany, a konkretniej uczyć się informacji na temat domowników – w tym zapamiętywać zakupy, odtwarzane treści, adresy używane w zamówieniach czy ulubione metody płatności. Jeśli użytkownik zechce, może poprosić Alexę+ o zapamiętanie przepisów, ważnych dat i preferencji dietetycznych.

Amazon wspomina, że asystentowi można będzie udzielić dostępu do dokumentów, wiadomości e-mail, kalendarza i zdjęć. Dzięki temu Alexa+ na bieżąco będzie sprawdzać nowości, analizować je i podsumowywać, a nawet podejmować działania – jeśli użytkownik o to poprosi.

Asystent Alexa+ (źródło: Amazon)

Asystent w ciągu kilku najbliższych tygodni będzie udostępniany na terenie USA w wersji wczesnego dostępu. W pierwszej kolejności nowa technologia zostanie uruchomiona u amerykańskich właścicieli urządzeń Echo Show 8, 10, 15 i 21, czyli na inteligentnych głośnikach z wyświetlaczem.

Dostęp do Alexa+ został wyceniony na 19,99 dolarów miesięcznie, jednak członkowie Amazon Prime będą mogli korzystać z niego za darmo.