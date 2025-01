Szkło z Galaxy S25 Ultra porównane do Ceramic Shield w iPhone’ach. Jaka jest różnica?

Wytrzymałość szkła ochronnego w smartfonie to jeden z tych elementów, którego testowania na własnej skórze wolelibyśmy uniknąć. Samsung Galaxy S25 Ultra to w tej kwestii pionier – otrzymał bowiem nową generację szkła Corning. Jak Gorilla Armor 2 wypada w luźnym porównaniu z Ceramic Shield znanym z iPhone’ów?

Charakterystyka Gorilla Armor 2

Według Samsunga oraz Corning, Gorilla Armor 2 to pierwsza szklano-ceramiczna, odporna na zarysowania i antyrefleksyjna ochrona ekranu smartfona. Firmy są przekonane, że jest to kamień milowy w kwestii mobilnych wyświetlaczy. Co jest w nim takiego wyjątkowego?

Samsung Galaxy S25 Ultra ze szkłem Corning Gorilla Armor 2 (źródło: Samsung)

Sekretem Corning jest sposób wytwarzania szkła. Gorilla Armor 2 oparto na specjalnie podgrzewanym materiale, który formuje kryształki wplecione w szklaną matrycę. Tradycyjne powłoki szklane nie mają takiej struktury, a to właśnie ona odpowiada za wyjątkowe właściwości mechaniczne, optyczne i termiczne.

W porównaniu z pierwszą generacją Gorilla Armor, następca oferuje jeszcze większą wytrzymałość – głównie w kwestii przełamania struktury. W laboratoryjnych testach nowe szkło jest w stanie wyjść bez szwanku z upadku z wysokości 2,2 metra na powierzchnie betonowe. Alternatywne szklano-ceramiczne rozwiązania rozpadały się na kawałki po upadku z jednego metra.

W kwestii zarysowań Gorilla Armor 2 charakteryzuje się zaś czterokrotnie większą odpornością na zarysowania w porównaniu do litowo-aluminiosilikatowych szkieł ochronnych z antyrefleksyjną powłoką.

Czym różni się Gorilla Armor 2 od Ceramic Shield Apple?

To właśnie zdolność odbijania promieni zarówno w środowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym jest w technologii Corninga języczkiem u wagi. W artykule w serwisie Android Authority firma przekonuje, że zaawansowana, antyrefleksyjna powłoka Gorilla Armor 2 jest tym, co odróżnia ją od Ceramic Shield rozwijanego przez Apple. Właściwości nowego szkła pozwalają wyświetlaczowi uzyskać lepszy kontrast, poprawiając wrażenia użytkownika z używania urządzenia mobilnego w każdych warunkach.

Mam tylko nadzieję, że przejście na szkło nowej generacji odblokuje dostęp do Gorilla Armor większej liczbie producentów. Od prezentacji Galaxy S24 Ultra minął ponad rok, a żaden inny smartfon nie otrzymał od tego czasu „zbroi” – wszyscy musieli zadowolić się dostępem do Gorilla Glass lub serii Victus.