Rząd uznał, że MacBooki jednak nadają się do pracy nauczyciela

Na rynku dostępne są komputery z różnymi systemami operacyjnymi, ale do tej pory nauczyciele nie mogli uzyskać dofinansowania do zakupu laptopa firmy Apple. To się w końcu zmieniło.

Rząd dofinansuje nauczycielom zakup MacBooka

W ramach programu „Laptop dla nauczyciela” można uzyskać dofinansowanie w wysokości 2500 złotych na zakup laptopa. Dzięki wprowadzonym niedawno zmianom, bon na laptop przysługuje teraz również nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego oraz ponadpodstawowego. Z bliżej nieokreślonego powodu wcześniej dofinansowanie nie przysługiwało, gdy nauczyciel chciał kupić komputer Apple. Ministerstwo Edukacji Narodowej w końcu zdecydowało się uwzględnić również MacBooki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia określająca warunki zakupu sprzętu komputerowego dla szkół oraz w ramach programu „Laptop dla nauczyciela”. Resort twierdzi, że nowelizacja rozporządzenia pozwoli szkołom i nauczycielom na większy wybór spośród dostępnego na rynku sprzętu komputerowego oraz jego lepsze dostosowanie do ich indywidualnych potrzeb.

📣 Opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji rozszerzające wymagania techniczne przy zakupie sprzętu komputerowego dla szkół oraz w ramach programu "Laptop dla Nauczyciela".



Nowelizacja rozporządzenia pozwoli szkołom i nauczycielom na jeszcze większy wybór spośród… pic.twitter.com/53y0wZmquF — Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOVPL) February 21, 2025

Laptop dla nauczyciela – minimalne wymagania

Po wprowadzonych zmianach, laptop dla nauczyciela, do zakupu którego można uzyskać dofinansowanie w kwocie 2500 złotych, powinien oferować:

kolorowy wyświetlacz o przekątnej co najmniej 13 cali, rozdzielczości 1920×1080 pikseli i jasności 250 cd/m 2 ,

, co najmniej 16 GB RAM lub 8 GB w przypadku pamięci zunifikowanej,

co najmniej 512 GB pamięci masowej (SSD, eMMC, UFS),

co najmniej 2 złącza komunikacyjne, w tym 1 złącze umożliwiające podłączenie wideo i 1 port obsługujący standard USB,

klawiaturę w układzie QWERTY,

zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego,

czas pracy przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu minimum 6 godzin,

Wi-Fi 6 lub nowsze,

Bluetooth 5.0 lub nowszy,

wbudowany mikrofon, kamerę, głośniki stereo oraz mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

Ponadto laptop dla nauczyciela nie może ważyć więcej niż 2,5 kg, a także musi zapewnić odpowiednią wydajność:

co najmniej 1400 punktów w teście CrossMark lub

co najmniej 5700 punktów w teście Procyon Office Productivity lub

co najmniej 2300 i 8700 punktów w Geekbench 6 odpowiednio w teście single-core i multi-core.

Ww. wymagania spełniają zarówno MacBooki Air z procesorami Apple M2 i Apple M3, jak i MacBooki Pro.

Rozporządzenie ministra edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (PDF)

Bon na laptop dla nauczyciela do wykorzystania również w iSpot

Duża część popularnych sklepów z elektroniką honoruje bon na laptop dla nauczyciela (m.in. x-kom, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD i Komputronik – to linki afiliacyjne, korzystając z nich, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów – dziękujemy!).

Dzięki wprowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianom laptop dla nauczyciela z dofinansowaniem można kupić również w iSpot. Sklep udziela bezpłatnie rozszerzonej, 3-letniej gwarancji na zakupione w ramach tego programu komputery.