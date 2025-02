Lubisz tanie smartfony? Samsung pokazał ich jeszcze więcej

W Indiach zadebiutowały dziś dwa tanie smartfony, które mogą cieszyć się niemałą popularnością. To Samsung Galaxy M06 5G oraz Galaxy M16 5G – mają ze sobą sporo wspólnego, choć są też zauważalne różnice.

Premiera Samsung Galaxy M06 5G i Galaxy M16 5G

Zgodnie z tradycją, smartfony z serii M bazują na serii A. Dlatego też Galaxy M06 5G jest właściwie klonem zaprezentowanego kilka dni temu modelu Galaxy A06 5G, natomiast Galaxy M16 5G całymi garściami czerpie z modelu Galaxy A16 5G, pokazanego jeszcze jesienią. Nieznacznie odbiegają jednak designem, z wyróżnioną wyspą aparatów.

Nowe smartfony są póki co dostępne wyłącznie w Indiach, a ich ceny rozpoczynają się od 9499 rupii za Galaxy M06 5G oraz od 11499 rupii za Galaxy M16 5G. Po obecnym kursie oznacza to równowartość, odpowiednio, 430 i 520 złotych. W obu przypadkach mówimy o konfiguracji z 4 GB RAM i 128 GB pamięci masowej.

Smartfony, które nie zachwycą, ale mogą wystarczyć

Wyraźnie widać więc, że są to tanie smartfony i nie ma co oczekiwać wodotrysków. Co konkretnie mają do zaoferowania? Tańszy z tej dwójki Samsung Galaxy M06 5G został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz, a także w dwa aparaty z tyłu (główny 50 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix) oraz jeden z przodu – o rozdzielczości 8 Mpix.

Samsung Galaxy M06 5G (fot. Samsung/Amazon)

Smartfon Samsung Galaxy M16 5G również ma 6,7-calowy wyświetlacz, odświeżający obraz z częstotliwością 90 Hz, ale jest to panel Super AMOLED, w dodatku o rozdzielczości Full HD+. W kontekście fotografii zaś oddaje do dyspozycji użytkowników trzy aparaty z tyłu (do głównego 50 Mpix i czujnika głębi dorzuca jeszcze ultraszerokie oczko o rozdzielczości 5 Mpix), a jego kamera do selfie ma 13 Mpix.

Samsung Galaxy M16 5G (fot. Samsung/Amazon)

Jeden i drugi model bazuje na chipsecie MediaTek Dimensity 6300. W obu przypadkach mamy też do czynienia z akumulatorem o pojemności 5000 mAh, obsługującym szybkie ładowanie z mocą 25 W. Wśród dostępnych opcji łączności odnajdujemy 5G, dwuzakresowe Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.3, a dopełnieniem całości jest system Android 15 z nakładką One UI. Producent obiecuje cztery aktualizacje w modelu Galaxy M06 5G i aż sześć w Galaxy M16 5G.

Specyfikacja Samsung Galaxy M06 5G i Galaxy M16 5G oraz porównanie z resztą

Poniżej przedstawiam podsumowanie specyfikacji obu nowych modeli. W tabelce umieszczam też najważniejsze cechy plasujących się nieco wyżej modeli z serii A: Galaxy A26 5G, Galaxy A36 5G i Galaxy A56 5G, które już niebawem trafią do sprzedaży, a które też mogą z czasem doczekać się wariantów z literką M.

Samsung Galaxy M06 5G Samsung Galaxy M16 5G Samsung Galaxy A26 5G Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy A56 5G Wyświetlacz 6,7 cala,

LCD,

HD+,

90 Hz 6,7 cala,

Super AMOLED,

Full HD+,

90 Hz 6,7 cala,

Super AMOLED,

Full HD+,

120 Hz 6,7 cala,

Super AMOLED,

Full HD+,

120 Hz 6,7 cala,

Super AMOLED,

Full HD+,

120 Hz Procesor MediaTek Dimensity 6300 MediaTek Dimensity 6300 Samsung Exynos 1380 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Samsung Exynos 1580 Pamięć 4-6 GB RAM,

128 GB na pliki 4-6 GB RAM,

128 GB na pliki 6-8 GB RAM 6-8 GB RAM 8 GB RAM Aparaty 50 + 2 Mpix,

przód: 8 Mpix 50 + 5 + 2 Mpix,

przód: 13 Mpix 50 + 8 + 2 Mpix,

przód: 13 Mpix 50 + 8 + 5 Mpix,

przód: 12 Mpix 50 + 12 + 5 Mpix,

przód: 12 Mpix Akumulator 5000 mAh,

ładowanie do 25 W 5000 mAh,

ładowanie do 25 W 5000 mAh,

ładowanie do 25 W 5000 mAh,

ładowanie do 45 W 5000 mAh,

ładowanie do 45 W Łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 System Android 15 (One UI) Android 15 (One UI) Android 15 (One UI) Android 15 (One UI) Android 15 (One UI) Wymiary i waga 167,4×77,4×8 mm,

191 g 164,4×77,9×7,9 mm,

200 g 164×77,5×7,7 mm,

200 g 162,7×77,9×7,4 mm,

195 g 162,7×77,5×7,4 mm,

197 g Odporność – IP54 IP67 IP67 IP67

Czy nowe smartfony Samsung Galaxy pojawią się w Polsce?

Jak na razie Samsung nie podzielił się żadnymi planami dotyczącymi wprowadzenia dwóch opisywanych modeli na inne rynki niż indyjski. Biorąc pod uwagę wydarzenia w przeszłości, można jednak założyć, że przynajmniej ten droższy zadebiutuje także w Polsce.