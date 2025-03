Nowe informacje o Galaxy S25 Edge. Samsung sięgnie głęboko do kieszeni

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Samsung ustalił już cenę Galaxy S25 Edge w Korei Południowej. Teraz natomiast pojawiły się informacje na temat cen w Europie. Super smukły smartfon producenta z Korei Południowej będzie kosztował niemało.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge będzie kosztował dużo pieniędzy – cena w euro nie pozostawia złudzeń

Informacje na temat cen Galaxy S25 Edge w Korei Południowej ujawniły, gdzie w serii Galaxy S25 ulokuje się ten model. Teraz dowiedzieliśmy się, że pozycja modelu z dopiskiem „Edge”, przynajmniej pod względem ceny, jest już przesądzona. Zanim przejdziemy do szczegółów, już teraz można mieć pewność, że wiele osób uzna, iż będzie on „za drogi” (w stosunku do tego, co oferuje).

Samsung Galaxy S25 Edge (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Według informacji, przekazywanych przez serwis Android Headlines, który w ostatnim czasie publikuje ogromne ilości przedpremierowych doniesień na temat nowych smartfonów Samsunga, cena Galaxy S25 Edge w Europie ma wynosić:

od 1200 do 1300 euro za wersję z 256 GB pamięci wewnętrznej

oraz od 1300 do 1400 euro za wariant z 512 GB wbudowanej pamięci.

W obu przypadkach RAM będzie tyle samo – 12 GB. Ceny mają się nieco różnić na poszczególnych rynkach, ale już teraz znane widełki wskazują, że Samsung Galaxy S25 Edge będzie droższy od Galaxy S25+ i niewiele tańszy od Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25+ (cena w Niemczech) Samsung Galaxy S25+ (cena w Polsce) Samsung Galaxy S25 Ultra (cena w Niemczech) Samsung Galaxy S25 Ultra (cena w Polsce) 256 GB 1149 euro 4999 złotych 1449 euro 6399 złotych 512 GB 1269 euro 5499 złotych 1569 euro 6899 złotych 1 TB – – 1809 euro 7999 złotych Cena w momencie premiery Cena w momencie premiery Cena w momencie premiery Cena w momencie premiery

Wiemy już też, że smartfon Samsung Galaxy S25 Edge będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Titanium Icyblue (niebieska), Titanium Silver (srebrna) i Titanium Jetblack (czarna). Nic nie wskazuje na to, aby pojawiło się więcej, w tym ekskluzywne, dostępne wyłączne w sklepie internetowym producenta.

Samsung Galaxy S25 Edge – premiera coraz bliżej. Jaka będzie specyfikacja?

Premiery smartfona Samsung Galaxy S25 Edge mamy spodziewać się 16 kwietnia 2025 roku. Specyfikacja urządzenia ma obejmować:

wyświetlacz LTPO 120 Hz o jasności do 2600 nitów i przekątnej 6,6 lub 6,7 cala ze szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2,

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite,

12 GB RAM,

256/512 GB pamięci wbudowanej (bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD),

akumulator o pojemności 3900 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 25 W,

podwójny aparat na tyle: 200 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (choć mówi się też o 50 Mpix matrycy),

aparat o rozdzielczości 12 Mpix na przodzie,

preinstalowany system Android 15 z nakładką One UI 7.

Według przedpremierowych doniesień Samsung Galaxy S25 Edge ma mieć wymiary 158,2×75,5×5,84 mm. Ponadto mówi się o wykorzystaniu ceramiki w obudowie.