Samsung zmienił plany wobec Galaxy S25 Edge

Wydawało się, że grubość modelu Galaxy S25 Edge już nikogo nie zaskoczy, a tymczasem okazuje się, że urządzenie będzie jednak smuklejsze niż się spodziewaliśmy.

Samsung Galaxy S25 Edge będzie smuklejszy niż się do tej pory mówiło

Według nieoficjalnych doniesień oficjalnie zapowiedziany podczas styczniowego wydarzenia Galaxy Unpacked Samsung Galaxy S25 Edge miał mieć 6,4 mm grubości. Dla porównania, Galaxy S25 ma grubość 7,2 mm, Galaxy S25+ 7,3 mm, a Galaxy S25 Ultra 8,2 mm.

Samsung Galaxy S25 Edge (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Już przy 6,4 mm grubości model z dopiskiem „Edge” byłby najsmuklejszym smartfonem z serii Galaxy S25. Okazuje się jednak, że będzie znacznie chudszy. Teraz jest mowa, że wymiary Galaxy S25 Edge wyniosą 158,2×75,5×5,84 mm, co oznacza, że grubość została zredukowana aż o 0,56 mm. Oznacza to również, że smartfon producenta z Korei Południowej może być smuklejszy niż iPhone 17 Slim/Air, którego grubość ma zmieścić się w przedziale 5-6 mm.

Co zaoferuje smartfon Samsung Galaxy S25 Edge? Specyfikacja jest już po części znana

Warto zauważyć, że model z dopiskiem „Edge” będzie miał podobną wysokość i szerokość jak Galaxy S25+, w związku z czym można spodziewać się wyświetlacza o przekątnej ~6,5-6,6 cala. Według zakulisowych doniesień ekran OLED LTPO ma odświeżyć obraz z częstotliwością do 120 Hz i osiągać jasność do 2600 nitów, a przed uszkodzeniami ochroni go szkło Gorilla Glass Victus 2.

Na wyposażeniu urządzenia mają znaleźć się również procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM, akumulator o pojemności 3900 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 25 W i system operacyjny Android 15 z nakładką One UI 7. Ponadto Galaxy S25 Edge zaoferuje podwójny aparat na panelu tylnym – główny z matrycą 200 Mpix i ultraszerokokątny z sensorem 12 Mpix.

Jak zauważa portal Smartprix, Koreańczycy testowali dwa prototypy modelu z dopiskiem „Edge” – jeden miał potrójny aparat i grubość 6,4 mm. Zrezygnowano jednak z tego projektu i postawiono na ten o grubości 5,84 mm z dwoma aparatami (całkowita grubość, uwzględniając wystające ponad bryłę urządzenia, ma jednak wynosić nawet 10 mm).

Prototyp Galaxy S25 Edge o grubości 6,4 mm z potrójnym aparatem (źródło: OnLeaks/SmartPrix)

Premiery rynkowej tego smartfona mamy spodziewać się w kwietniu lub maju 2025 roku.