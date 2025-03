Samsung zdecydował. Taka będzie cena Galaxy S25 Edge

Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge skrywa coraz mnie tajemnic. Kolejną odkrytą jest cennik – producent z Korei Południowej zdecydował, za ile będzie sprzedawał ten model.

Tyle będzie kosztował smartfon Samsung Galaxy S25 Edge. Cena została ustalona

Południowokoreański serwis FN News ujawnił, że smartfon Samsung Galaxy S25 Edge 256 GB będzie sprzedawany w Korei Południowej za 1,5 mln wonów, natomiast za wersję z 512 GB pamięci wbudowanej klienci w Korei Południowej zapłacą 1,63 mln wonów. To jedyne warianty, jakie trafią do sprzedaży.

Samsung Galaxy S25 Edge (pierwszy z lewej) | fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl

Dla kontekstu, oto aktualne ceny najnowszych flagowców z serii Galaxy S25 w Korei Południowej:

Galaxy S25 256 GB – 1155000 wonów 512 GB – 1298000 wonów,

Galaxy S25+ 256 GB – 1353000 wonów, 512 GB – 1496000 wonów,

Galaxy S25 Ultra 256 GB – 1698400 wonów, 512 GB – 1841400 wonów, 12 GB/1 TB – 2127400 wonów, 16 GB/1 TB – 2249500 wonów.



Oznacza to, że najtańszy Galaxy S25 Edge będzie kosztował tyle, ile najdroższy Galaxy S25+, a wariant 512 GB niewiele mniej niż Galaxy S25 Ultra 256 GB. Dla przypomnienia, tyle wspomniane modele kosztowały na start w Polsce:

Galaxy S25+ 512 GB – 5499 złotych,

Galaxy S25 Ultra 256 GB – 6399 złotych.

Dostępność w Polsce stoi jednak pod znakiem zapytania, ponieważ początkowo do sprzedaży trafi tylko około 40000 sztuk (w maju 2025 roku; premiera Galaxy S25 Edge podobno zaplanowana jest na 16 kwietnia 2025 roku). Dystrybucja rozpocznie się od „głównych krajów”, takich jak Korea Południowa i Stany Zjednoczone, aczkolwiek w przeszłości odnaleziono informacje na temat europejskiej wersji tego modelu (SM-S937B).

Koreańskie źródło podaje też, że producent nie przewiduje ekskluzywnych wersji kolorystycznych, dostępnych wyłącznie w jego sklepie internetowym.

Kolejne elementy specyfikacji Galaxy S25 Edge potwierdzone

W bazie danych UL Demko portal The Tech Outlook odnalazł informacje na temat pojemności akumulatorów o oznaczeniach EB-BS937ABY i EB-BS937ABE, które trafią do Galaxy S25 Edge. Ich pojemność to 3786 mAh, aczkolwiek to wartość znamionowa – typowa, podawana na karcie produktu, będzie wynosić 3900 mAh.

Z kolei renomowany informator z Chin – Digital Chat Station potwierdził, że smartfon Samsung Galaxy S25 Edge będzie miał 5,84 mm grubości i ważył 162 gramy. Ponadto (według wcześniejszych doniesień) model ten otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM, podwójny aparat na tyle (200 Mpix + 12 lub 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym) i wyświetlacz LTPO 120 Hz o jasności 2600 nitów i przekątnej 6,6 lub 6,7 cala.