Vectra bezprawnie podnosiła ceny? UOKiK znowu reaguje

UOKiK się nie poddaje i kolejny już raz zarzuca spółce Vectra niedozwolone praktyki. Okazuje się, że przedsiębiorstwo bezprawnie podnosiło ceny miesięcznego abonamentu o kilkuzłotowe kwoty za świadczenie usług dostępu do internetu i telewizji. To jednak nie wszystko – firmie ponownie zarzucono niezgodne z prawem wprowadzanie klauzuli inflacyjnej do wcześniej zawieranych umów. Jakie kary mogą grozić spółce?

Vectra znowu naraziła się UOKiK

Pod koniec stycznia 2024 roku do jednego z polskich urzędów wpłynęło mnóstwo skarg na postępowanie operatora Vectra. Klienci zgłaszali, że w umowach widnieje klauzula inflacyjna, która miałaby uprawniać spółkę do podnoszenia istniejących lub wdrażania nowych opłat dla klientów.

Po zbadaniu sprawy UOKiK uznał, że praktyki te są niedozwolone i nałożył na przedsiębiorstwo karę finansową przekraczającą 68 milionów złotych. Teraz okazuje się, że Vectra naraziła się Prezesowi urzędu kolejnymi występkami.

UOKiK kolejny raz przyjrzy się postępowaniu spółki Vectra

Tym razem spółka w sposób jednostronny zmieniała klientom warunki usług dostępu do internetu oraz telewizji. Zmiana wynikała z klauzuli modyfikacyjnej wpisanej do umów bez podstaw prawnych, przez co firma podwyższała abonament o kilkuzłotowe kwoty – od 4 do 7 złotych miesięcznie za każdą usługę. Praktyki te są niedozwolone, szczególnie że w umowie nie pojawiło się postanowienie pozwalające na podwyższenie opłat. Z uwagi na ten fakt Prezes UOKiK postawił spółce kolejne zarzuty.

To jednak nie wszystko – jak bumerang powróciła sprawa dotycząca jednostronnego wprowadzania do zawartych już umów klauzuli inflacyjnej. Jak zaznaczono w komunikacie, tego typu klauzule w umowach są nieuczciwe i nie są wiążące dla konsumentów.

Jeśli postępowanie UOKiK potwierdzi zarzuty, które naruszają zbiorowy interes konsumentów, spółce Vectra grozi kara do 10% obrotu oraz obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia w postaci zwrotu bezprawnie pobranych opłat.

Prezes urzędu zaznacza, że celem działań UOKiKu jest dostosowanie rynku w sektorze telekomunikacyjnym i w branży finansowej do przepisów. Działania Vectry powodują zaburzenia konkurencji na rynku i są szkodliwe dla tych przedsiębiorstw, które przestrzegają zasad i postępują zgodnie z obowiązującym prawem.