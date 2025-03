Plus wychodzi Ci naprzeciw – będzie na Twoje zawołanie

Nowa usługa wystartowała w Plusie. Dzięki niej nie musisz ruszać się z kanapy, aby skorzystać z doradztwa konsultanta i podpisać umowę na abonament, internet lub telefon.

Wygodna usługa startuje w Plusie

Obecne pokolenia są niezwykle „zabiegane”. Wszędzie się spieszymy, a na kolejne plany trudno wygospodarować czas. Plus postanowił ułatwić swoim klientom zakup abonamentu, internetu oraz telefonu. Od teraz pracownicy doradzą i pomogą spełnić formalności nie tylko w salonie, ale także w dowolnie wybranym przez klienta miejscu i czasie.

Operator uruchamia nową usługę o nazwie Mobilny Doradca. Zasada działania usługi jest bardzo prosta – wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, a konsultant zjawi się u Ciebie w wybranym dniu i godzinie. Dzięki temu możesz nie tylko swobodnie zapoznać się z ofertą, ale także ją szczegółowo przeanalizować z rodziną, a nawet podpisać umowę.

Mobilny Doradca (źródło: Plus)

W jaki sposób działa usługa Mobilny Doradca Plusa?

Aby umówić się na spotkanie z Mobilnym Doradcą, wystarczy wypełnić prosty formularz na stronie internetowej (to link afiliacyjny). Dane, jakie należy wpisać, to:

Twój kod pocztowy;

imię i nazwisko;

numer telefonu kontaktowego.

Jak zamówić mobilnego doradcę Plusa? Formularz kontaktowy (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Konieczne jest również zaznaczenie oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych i pełnoletności oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu wszystkich zgód wystarczy już tylko wysłać formularz. Następnie należy zaczekać na kontakt telefoniczny konsultanta przypisanego do danego rejonu, celem potwierdzenia wizyty.

Jak zweryfikować Mobilnego Doradcę Plusa?

Plus wprowadził też kilka możliwości przeprowadzenia procesu weryfikacji konsultantów, aby każda osoba zamawiająca wizytę czuła się bezpieczna. Jedną z metod jest wykonanie telefonu na specjalną infolinię Plusa lub Polsat Box. Klient może też zeskanować kod QR identyfikatora i dowiedzieć się, z jakiego punktu sprzedaży oddelegowano danego konsultanta.

Operator wspomina, że na klatkach schodowych budynków, w których dostępny jest światłowód Plusa, zostaną wywieszone plakaty z kodem QR. Po jego zeskanowaniu możliwe jest szybkie skontaktowanie się ze sprzedawcą działającym w danym rejonie. Co istotne, mieszkańcy po zeskanowaniu kodu i pozostawieniu danych do kontaktu z konsultantem mogą otrzymać 30-dniowy dostęp do pakietu Premium w Polsat Box Go.