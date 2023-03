Pad do Xboxa z ekranem dotykowym? Ptaszki ćwierkają, że już niedługo

Po sieci krążą (niepotwierdzone) informacje dotyczące nowego pada do Xboxa. Ten ma jednak różnić się od poprzedników i być zaopatrzony w… dotykowy ekran! Co już wiemy na jego temat i kiedy można się go spodziewać?

Nowy pad do Xboxa

Regularnie wychodzą nowe wersje kolorystyczne padów do konsoli giganta z Redmond. Microsoft dba o to, żeby co jakiś czas odświeżać różne modele swoich kontrolerów, ale teraz przyszła pora na prawdziwy przełom, i to w każdym tego słowa znaczeniu. Najnowszy pad do Xboxa został jednak opatentowany przez Turtle Beach i ma być wyposażony w dotykowy ekran, który zapewni graczowi dostęp do różnych funkcji. Jakich? Tego na ten moment nie wiadomo…

Tak może wyglądać nowy pad do Xboxa (źródło: gamerant)

W gruncie rzeczy to o samym kontrolerze jeszcze niewiele wiadomo, ponieważ na razie w sieci pojawiły się tylko przecieki, ale robocza nazwa projektu to „Stealth Controller”. Zgodnie z niektórymi informacjami, na ekranie można byłoby podejrzeć wyniki w grze lub napisać do kogoś wiadomość (albo skorzystać z innych funkcji społecznościowych, jakie oferuje graczom konsola Microsoftu).

Nowy pad będzie przełomowy?

Jak można zaobserwować na rysunku powyżej, który przedstawia prawdopodobny schemat nowego pada do Xboxa, ekran ma zawierać także informację o naładowaniu baterii kontrolera oraz ustawieniach audio. Jeżeli producent planuje wprowadzić na rynek taki kontroler, to na pewno ciekawą opcją byłaby możliwość personalizacji tego ekranu oraz powiadomień, które będą się na nim pokazywać, ale czy tak będzie, to dopiero czas pokaże.

Co ciekawe, warto podkreślić, że ten pad do Xboxa ma być także kompatybilny ze smartfonami. Kontroler łączyłby się za pomocą dedykowanej aplikacji na urządzenie mobilne, ale nic więcej na ten temat na razie nie wiadomo. Aktualnie pozostaje nam czekać na więcej informacji, w tym także tych o cenie oraz dacie premiery.

Obecnie kontroler Xbox Elite Series 2 kosztuje około 500-550 złotych (w zależności od sklepu). Nowy pad do Xboxa z ekranem dotykowym mógłby więc kosztować w okolicach 1000 złotych. Szczególnie że za konkurencyjny DualSense Edge trzeba zapłacić 1299 złotych.