Chcesz kupić flagowy smartfon? Jest promocja na jeden z takich

Flagowe smartfony, choć mocno się od siebie różnią w wielu aspektach, jedno mają wspólne – wysoką cenę. Klienci z niecierpliwością wyczekują więc promocji, dzięki którym będą mogli zaoszczędzić przynajmniej trochę pieniędzy. Taka okazja właśnie się nadarzyła.

Promocja na smartfon OnePlus 11 5G

OnePlus 11 5G zadebiutował w Polsce 7 lutego 2023 roku, czyli – aż trudno uwierzyć – prawie dwa miesiące temu. Producent uznał, że przyszła pora, aby przygotować pierwszą promocję na ten model, który jest jego najnowszym flagowcem. Jeśli właśnie szukacie smartfona z wyśrubowaną specyfikacją – ta oferta może Was zainteresować.

fot. Jakub Kordasiński / Tabletowo.pl

Co ważne: promocja obejmuje tylko jedną konfigurację – tę tańszą, z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, która jest dostępna w Polsce wyłącznie w czarnej wersji kolorystycznej Titan Black. Do tej pory, od dnia premiery, jej cena wynosiła 4199 złotych. Od dziś, tj. 31 marca 2023 roku, do 7 kwietnia 2023 roku możecie ją kupić za 3999 złotych, czyli o 200 złotych taniej.

Niektórzy mogą kręcić nosem, że 200 złotych to symboliczna obniżka i z jednej strony mogą mieć rację, ale z drugiej nie bez powodu zostało wspomniane, że smartfon zadebiutował niespełna dwa miesiące temu – to jeszcze nie pora na większe rabaty, takich należy się spodziewać dopiero za kilka miesięcy, najwcześniej w drugiej połowie 2023 roku.

8 Ocena

Gdzie można kupić OnePlus 11 5G 8/128 GB za 3999 złotych?

Producent informuje, że promocja obowiązuje u wybranych partnerów. Są to sklepy:

Choć cena OnePlus 11 5G pomimo obniżki pozostaje wysoka, to jego zakup można potraktować jako wieloletnią inwestycję, ponieważ producent obiecuje mu cztery główne aktualizacje systemu OxygenOS oraz pięcioletnie wsparcie w kwestii aktualizacji zabezpieczeń. To deklaracja, która może skutecznie przekonać Was do zakupu.

Szczególnie że smartfon szybko się nie zestarzeje, bowiem ma topowe, wydajne podzespoły, które powinny godnie znieść upływ czasu. Mowa tu m.in. o ultra wydajnym procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, szybkich pamięciach RAM LPDDR5X i UFS 3.1, 6,7-calowym ekranie Fluid AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i akumulatorze o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W.

fot. Jakub Kordasiński / Tabletowo.pl

Ponadto OnePlus 11 5G zapewnia potężne zaplecze fotograficzne – aparat 16 Mpix na przodzie i trzy aparaty na tyle: 50 Mpix (Sony IMX890) z f/1.8 i OIS, 48 Mpix z f/2.2 i obiektywem o kącie widzenia 115° oraz 32 Mpix (Sony IMX709) z f/2.0 i 2x zoomem optycznym. Smartfon ma wymiary 163,1×74,1×8,53 mm, waży 205 gramów i może pochwalić się certyfikatem IP64.

Jeśli natomiast promocja na OnePlus 11 5G do Was nie przemawia, to sprawdźcie promocyjną ofertę Samsunga na smartfony z serii Galaxy S23, ale pamiętajcie, że ona kończy się wcześniej, bo już 2 kwietnia 2023 roku.