Android 14 przyniesie dużo ciekawych nowości – zobacz jakie

Wczoraj Google udostępniło Android 14 Developer Preview 2, czyli drugą i jednocześnie już ostatnią wersję przeznaczoną dla deweloperów – pierwsza ogólnodostępna beta pojawi się już w kwietniu 2023 roku. Choć wciąż mamy do czynienia z dość wczesną wersją systemu, pojawiło się w nim wiele nowych funkcji.

Nowe funkcje w systemie Android 14 Developer Preview 2

Najnowsze wydanie Androida 14 dla deweloperów zawiera „bardzo niewielką” poprawkę animacji, widoczną podczas przeglądania odtwarzacza multimediów na ekranie blokady. Ponadto po dotknięciu jego elementu sterującego pojawia się efekt w postaci rozbłysku, który potwierdza, że użytkownik dotknął danego przycisku (na przykład uruchamiania odtwarzania dźwięku i jego wstrzymywania). Do tego Google zmieniło też wygląd i skład menu, za pośrednictwem którego można przełączyć urządzenie wyjściowe audio – na liście widoczne są wszystkie pobliskie lub dostępne głośniki i urządzenia obsługujące Cast, a suwak regulacji głośności dźwięku zyskał ikonę informującą o jego wyciszeniu.

źródło: 9to5Google

Kolejną nowością, dostrzeżoną w Android 14 Developer Preview 2, jest funkcja o nazwie „Flash Notifications” – umożliwia ona wykorzystanie wyświetlacza lub/i diody doświetlającej przy aparacie do informowania o nowych powiadomieniach. Można nawet wybrać dowolny kolor, na jaki podświetli się ekran, ale nie ma większej możliwości personalizacji, na przykład ustawienia innego koloru dla każdej aplikacji czy sposobu pulsowania światła diody LED. Funkcja ta zaszyta jest jednak w ustawieniach ułatwień dostępu, co może to tłumaczyć.

W Android 14 Developer Preview 2 zauważono również monochromatyczny motyw Material You – on także znalazł się w ustawieniach ułatwień dostępu. Pojawiają się głosy, że dzięki niemu Google doda do swojego systemu możliwość ustawienia niestandardowego zegara na ekranie blokady – prace nad tą funkcją trwają już od 2019 roku.

Kolejną funkcją, związaną z personalizacją, odkrytą w Android 14 Developer Preview 2, jest opcja tworzenia tapet z emoji. Co ciekawe, aktualnie zdaje się, że może być ona zarezerwowana wyłącznie dla urządzeń z serii Pixel. Tworzenie tapet jest możliwe w nowym Emoji Lab – można wybrać różne emoji (do 14) oraz styl, w jakim mają się ułożyć, na przykład mozaika, lotos czy pryzmat, a także kolor przewodni. Ponadto dostępna jest funkcja stworzenia losowej konfiguracji. Utworzone tapety można edytować i udostępniać.

W Android 14 Developer Preview 2 dopatrzono się też jeszcze jednej nowości – nowy system sprawi, że aplikacje, które mają „oczyszczać” pamięć operacyjną, staną się całkowicie bezużyteczne. Kiedy Android 14 wykryje, że taki program będzie chciał zrobić coś takiego, system pozwoli mu zakończyć tylko swoje własne procesy w tle.

Google uważa bowiem, że aplikacja innej firmy nie może poprawić wydajności pamięci, mocy ani temperatury urządzenia z systemem Android, ponieważ Android został zaprojektowany tak, aby przechowywać aplikacje w pamięci podręcznej w tle i automatycznie je zabijać, gdy system potrzebuje pamięci. Należy bowiem pamiętać, że „oczyszczacze” przynoszą tylko chwilowy efekt, ponieważ część „ubitych” przez nie aplikacji i tak zaraz ponownie się uruchomi, co pochłania więcej energii niż utrzymywanie ich w pamięci operacyjnej.

Jakie jeszcze nowe funkcje przyniesie Android 14?

To najnowsze funkcje, odkryte w nowym systemie Google – informacje na temat innych, które już poznaliśmy, znajdziecie w artykułach o Android 14 Developer Preview 2 i Android 14 Developer Preview 1. Musicie jednak pamiętać, że wciąż trwają testy nowego wydania i nie wszystkie zauważone nowości muszą znaleźć się w oficjalnej wersji, której udostępnienia spodziewamy się w trzecim kwartale 2023 roku (w sierpniu lub wrześniu, bo w lipcu Google udostępni jeszcze ostatnią betę).