Play zapłaci za Ciebie dwie raty za iPhone’a

Play wystartował właśnie z nową promocją, która może zainteresować wielu klientów, ponieważ można sporo dzięki niej zaoszczędzić. W jej ramach operator zapłaci za Ciebie dwie raty za wybrane modele iPhone’ów.

iPhone tańszy o dwie raty

Sieć Play co jakiś czas próbuje zainteresować klientów licznymi promocjami. Tym razem operator na cel obrał sobie osoby szukające iPhone’a. Nowa oferta skierowana jest do tych, którzy zdecydują się przedłużyć umowę, przenieść do Play numer z innej sieci lub po prostu kupią nowy numer i wybiorą ofertę Play L lub HOMEBOX.

Promocją objęte są wybrane modele smartfonów Apple. Warto podkreślić, że nie są to urządzenia z najnowszej serii, jednak i tak to oferta warta odnotowania, ponieważ każdy przy wyborze jednego ze smartfonów może otrzymać 2 raty gratis. Promocja obejmuje iPhone:

12 64 GB,

13 mini 128 GB,

13 mini 256 GB,

13 128 GB,

13 256 GB.

Operator w swoim komunikacie podkreśla, że oferta jest limitowana czasowo, a dzięki niej można zaoszczędzić nawet 625 złotych w porównaniu do ceny bez umowy.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Pozostałe promocje

Przy okazji ogłoszenia promocji na iPhone’y operator przypomina również o innych trwających okazjach. Pierwszą z nich jest oferta na Samsung Galaxy S23, w której wybierając model z większą ilością pamięci wewnętrznej pamięciową, dostajecie go w cenie tańszego modelu – np. 256 GB w cenie 128 GB. To już ostatnie chwile na skorzystanie z tej okazji, ponieważ obowiązuje ona do końca tygodnia.

Warto przypomnieć też o wiosennej promocji operatora, w której klienci przenoszący numer mogą kupić smartfony Samsung, Xiaomi lub Motorola taniej o VAT. Wystarczy, że wybiorą oni ofertę L lub HOMEBOX – pakiet danych na karcie do internetu domowego został zwiększony do 300 GB. Znajdziecie tu m.in. modele: Samsung Galaxy S23 5G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G oraz Motorola moto g42.

Z kolei wybierając jeden z wytrzymałych smartfonów HAMMER, można zarejestrować się na specjalnej stronie i otrzymać bluzę z logo tej marki. Promocją objęte są następujące modele: HAMMER Energy 2, Energy 2 Eco, Blade 3, Explorer Plus Eco, Explorer Pro oraz Construction.

To jednak nie koniec promocji. Decydując się na zakup Samsunga Galaxy A34 5G lub A54 5G, w prezencie można otrzymać słuchawki Galaxy Buds 2. W tym przypadku również trzeba się spieszyć, ponieważ smartfon należy kupić do końca tego tygodnia, a aktywować do 9 kwietnia. Ostatnią promocją, o której wspomina operator, jest dodatkowy rok gwarancji na model realme 10.