Składane smartfony to obecnie jeden z trendów na rynku mobilnym, ponieważ coraz więcej producentów próbuje dołączyć ze swoimi urządzeniami do tego segmentu. Choć pierwsze modele pojawiły się już kilka lat temu, to dopiero teraz zaczynają zyskiwać na popularności i stają się coraz bardziej dostępne dla przeciętnych użytkowników. Czy to przyszłość urządzeń mobilnych? Co o najbliższych latach sądzą analitycy?

Rynek przeżywa ciężki okres

Już niejednokrotnie wspominaliśmy o tym, że to nie jest najlepszy czas dla producentów smartfonów. Na trudną sytuację na rynku składa się przede wszystkim kryzys i rosnąca na niemal całym świecie inflacja. Przez wzrost cen podstawowych produktów klienci zdecydowanie rzadziej decydują się na zakup nowego telefonu. Odzwierciedlają to również wyniki dostaw urządzeń w 2022 roku.

OPPO Find N2 Flip (fot. Katarzyna Pura/ Tabletowo.pl)

W ostatnim roku dostawy smartfonów znacznie spadły. Według raportu IDC, w 2022 roku dostarczono ich na rynek 1,2055 mld, czyli aż o 11,3% mniej niż rok wcześniej. Spadek dostaw przekłada się również na zmniejszone zyski producentów. Analitycy nie prognozują w tym roku poprawy w tym zakresie. W 2023 roku wolumen dostaw ma się zmniejszyć o kolejne 1,1% względem zeszłego, tragicznego dla producentów roku.

Składane smartfony będą coraz popularniejsze

Jeśli przewidywania analityków IDC się potwierdzą, to światowe dostawy składanych smartfonów w tym roku wzrosną do 21,4 mln sztuk. To byłby naprawdę olbrzymi sukces, ponieważ oznaczałoby to wzrost o ponad 50% w stosunku do 14,2 mln sztuk dostarczonych w 2022 roku.

Warto podkreślić, że segment składanych smartfonów również w zeszłym roku był jedynym, który odnotował wzrosty w obliczu ponad 11% spadku całego rynku. Trzeba zauważyć, że nadal jest to nisza, ponieważ w 2022 roku jedynie 1,2% wszystkich dostaw dotyczyła składaków.

źródło: IDC

Prognoza IDC przewiduje jednak, że składane smartfony czeka świetlana przyszłość. W 2027 roku wolumen ich dostaw ma osiągnąć 48,1 mln sztuk, przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 27,6% od 2022 do 2027 roku.

Chociaż są to naprawdę znaczące wzrosty, to nie możemy mówić o wielkim wyjściu składaków z rynkowej niszy. Jeśli zakładany przez analityków wzrost dostaw się potwierdzi, to tego typu urządzenia będą w 2027 roku stanowić 3,5% rynku smartfonów.