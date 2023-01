Sprawdź, ile będzie kosztował Samsung Galaxy S23

Niewiele ponad dwa tygodnie dzielą nas od oficjalnej premiery nowych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S. Jesteśmy ogromnie ciekawi, czym Koreańczycy nas zaskoczą, ponieważ nadchodzące flagowce zdradziły już swoje największe tajemnice. Teraz dowiedzieliśmy się, ile trzeba będzie za nie zapłacić.

Ile będzie kosztował Samsung Galaxy S23?

Miesiąc temu pojawiły się informacje, że Koreańczycy rozważają przesunięcie premiery nowych flagowców, ponieważ mają nie lada zagwozdkę w przypadku ich cen. Dość szybko okazało się jednak, że pierwotnie (przynajmniej według naszej wiedzy) wybrana data, tj. 1 lutego 2023 roku, nie zostanie zmieniona i właśnie tego dnia oficjalnie zobaczymy serię Galaxy S23.

Oficjalnie, ponieważ nieoficjalnie grafiki przedstawiające nadchodzące nowości wielokrotnie wyciekły do sieci w minionych tygodniach. Najnowsze i najlepszej jakości, które widzicie w niniejszym artykule, dostarczył jeden z najlepszych, branżowych informatorów – Evan Blass. Trzeba jednak wspomnieć, że to podstawowe wersje kolorystyczne – w sklepie producenta ponownie mają być dostępne ekskluzywne warianty, na których dostawę klienci będą musieli poczekać nieco dłużej (od dwóch do nawet sześciu tygodni).

Do tej pory ceny pozostawały natomiast tajemnicą, ale i one zostały właśnie ujawnione. Samsung Galaxy S23 8/128 GB ma kosztować 799 dolarów, a 8/256 GB – 849 dolarów. Samsung Galaxy S23+ 8/128 GB będzie zaś sprzedawany za 999 dolarów, a 8/256 GB za 1049 dolarów. Samsung Galaxy S23 Ultra ma być z kolei dostępny od 1249 dolarów. To cena wersji 8/256 GB. Konfiguracja 12/512 GB trafi do sklepów w cenie 1349 dolarów, a 12/1024 GB (1 TB) – 1499 dolarów.

Jak to się przełoży na ceny w Polsce?

Zacznijmy od tego, że ceny Galaxy S23 i Galaxy S23+ pozostaną na takim samym poziomie jak ceny poprzedników. Z kolei cena Galaxy S23 Ultra zostanie podniesiona o 50 dolarów, co obecnie jest równowartością ~220 złotych.

Dla przypomnienia, tak wyglądały premierowe ceny smartfonów z serii Galaxy S22:

Galaxy S22 8/128 GB – 3999 złotych,

Galaxy S22 8/256 GB – 4199 złotych,

Galaxy S22 Plus 8/128 GB – 4999 złotych,

Galaxy S22 Plus 8/256 GB – 5199 złotych,

Galaxy S22 Ultra 8/128 GB – 5899 złotych,

Galaxy S22 Ultra 12/256 GB – 6399 złotych,

Galaxy S22 Ultra 12/512 GB – 6899 złotych.

Jeśli zaś przeliczymy bezpośrednio ceny z dolarów na złotówki, ceny smartfonów z rodziny Samsung Galaxy S23 będą wyglądały tak:

Galaxy S23 8/128 GB – ~3475 złotych,

Galaxy S23 8/256 GB – ~3690 złotych,

Galaxy S23+ 8/128 GB – ~4340 złotych,

Galaxy S23+ 8/256 GB – ~4560 złotych,

Galaxy S23 Ultra 8/258 GB – ~5430 złotych,

Galaxy S23 Ultra 12/512 GB – ~5865 złotych,

Galaxy S23 Ultra 12/1024 GB – ~6520 złotych.

Brzmi świetnie? To teraz czas na złe wiadomości: w dniu premiery Galaxy S22 dolar kosztował 3,96 złotych, natomiast dziś 4,35 złotych. Oznacza to, że mimo iż ceny w dolarach w przypadku Galaxy S23 i Galaxy S23+ pozostaną takie same jak ceny Galaxy S22 i Galaxy S22+, smartfony w Polsce będą droższe niż bezpośredni poprzednicy. Jeszcze większej podwyżki należy się spodziewać w przypadku Galaxy S23 Ultra.

Oczywiście istnieje cień szansy, że polski oddział Samsunga nie zdecyduje się na (drastyczne) podwyżki cen, ponieważ każdy oddział prowadzi odrębną politykę cenową, lecz mimo wszystko nie wygląda to optymistycznie. Zobaczymy też, jaką Koreańczycy przygotują ofertę przedsprzedażową. Jeśli faktycznie Samsung ma zamiar dodawać w prezencie słuchawki Galaxy Buds 2 Pro, to klienci mogą nie uznać takiego prezentu za wystarczający argument, żeby kupić nowe eSki.