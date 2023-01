Niespodzianka! Google Stadia jeszcze się do czegoś przyda

Google Stadia, która jeszcze jest (a niebawem będzie) usługą do grania w chmurze, lada moment zostanie zamknięta. Firma jednak zdecydowała się dać graczom dwa ostatnie prezenty, na otarcie łez, związanych z utratą dostępu do swoich bibliotek. Co otrzymają użytkownicy Google Stadia?

Koniec Google Stadia

Nieubłagany koniec usługi streamingu gier Google zbliża się wielkimi krokami. Już w środę, 18 stycznia 2023 roku, dojdzie do oficjalnego wyłączenia serwerów. Wszyscy gracze, którzy zawierzyli swoje portfele tej usłudze, bezpowrotnie stracą dostęp do swoich bibliotek oraz postępów w grach.

Część studiów, jak na przykład Ubisoft, pozwala na nieodpłatny transfer swoich gier ze Stadia na inną platformę. Co ciekawe, Google i tak zwróci użytkownikom wydane pieniądze, więc teoretycznie gracze niczego nie tracą, a mogą jedynie zyskać. Jednak, jak wspomniałem, tylko teoretycznie…

W praktyce bowiem nikt nam nie odda czasu spędzonego na eksploracji światów oraz szukaniu ciekawych lokacji. Szczególnie, jeśli mowa o osobie, która zawierzyła Google Stadia i poświęciła niemal 6000 godzin na eksplorację świata Red Dead Redemption 2…

Miał być hit, a wyszło jak wyszło – producenci gier dowiedzieli się o zamknięciu wraz z graczami…

Jednak gigant przygotował ostatni prezent, na otarcie łez…

Google rzecz jasna zwraca pieniądze wszystkim osobom, które zamówiły sprzęt oraz kupiły gry w sklepie Stadia. Co najlepsze, firma nie wymaga zwracania towaru, więc użytkownicy mogą zostawić sobie urządzenie. Jednak nie musi ono odgrywać roli mało przyjemnej pamiątki o chybionej inwestycji!

Zespół, odpowiadający za rozwój Google Stadia poinformował, że w ramach pożegnania daje graczom dwa dość intrygujące prezenty. Pierwszym jest wypuszczenie ostatniej gry na platformę Stadia o tytule Worm Game. Drugi jest jednak, przynajmniej w moim odczuciu, znacznie bardziej interesujący…

Kontroler do Google Stadia będzie można podłączyć do innej platformy. W tym tygodniu ma zostać wypuszczone narzędzie, które odblokuje połączenie Bluetooth w kontrolerach. Dzięki temu, nawet pomimo śmierci usługi, zakupiony przez użytkowników Stadia pad, pozostanie w pełni funkcjonalny.

Kontroler do Google Stadia będzie można wykorzystać do innych gier. Cieszę się, że nie umrze on wraz z usługą…

Jak włączyć tę opcję?

Cóż, na szczegóły trzeba jeszcze poczekać – menadżer społeczności Stadia poinformował we wpisie, że szczegóły zostaną udostępnione w przyszłym tygodniu. Nastąpi to przed, czy też już po wyłączeniu serwerów? Dowiemy się tego już niebawem…