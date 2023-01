Huawei się kończy? Jest zupełnie na odwrót – producent się rozkręca

Huawei przestał być liczącym się producentem w segmencie smartfonów, jednak mimo to wciąż na nim funkcjonuje, nawet jeśli w cieniu firm, z którymi jeszcze nie tak dawno walczył jak równy z równym. I chociaż nie ma widoków na to, by wrócił do TOP 3, to wciąż chce pokazywać, jakim potencjałem dysponuje. W 2023 roku będzie na co popatrzeć.

Huawei wraca na stare tory

Po nałożeniu przez Stany Zjednoczone wielu dotkliwych sankcji chiński producent drastycznie zwolnił tempo wydawania nowych smartfonów. Kiedy miał dostęp do technologii, jakich tylko potrzebował, co roku wprowadzał na rynek nowe generacje flagowych serii P i Mate. Przez ograniczenia handlowe to się zmieniło – w 2021 roku zadebiutowała tylko linia P50, a w 2022 – Mate 50.

Wszystko wskazuje na to, że to już przeszłość i Huawei powróci do standardowego cyklu wydawniczego, tj. w 2023 roku wprowadzi na rynek zarówno nową generację rodziny P, jak i Mate. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że obie mogą zostać zaprezentowane w tym samym momencie, tj. podczas jednego eventu, w pierwszych miesiącach 2023 roku, ale okazały się one nieprawdziwe. Prawdą natomiast jest, że nadchodzące miesiące faktycznie przyniosą premierę nowych flagowców z obu topowych linii. A nawet więcej.

Przygotujcie się na premierę aż 10 smartfonów z flagowych serii

Nie – w tym, co właśnie przeczytaliście, nie ma błędu. Jeden z renomowanych informatorów, posługujących się na Twitterze nickiem @RODENT950, doniósł, że Huawei w 2023 roku planuje wprowadzić na rynek aż 10 smartfonów ze swoich flagowych serii. Oczywiście nie wszystkie naraz – producent będzie „dozował” urządzenia i emocje towarzyszące ich premierom.

Zgodnie z niegdysiejszą tradycją, pierwsza w kolejce jest seria Huawei P60, w skład której wejdą cztery smartfony: P60E, P60, P60 Pro i P60 Ultra. Ten ostatni zastąpi model z dopiskiem Pro+, co nie jest wielkim zaskoczeniem, ponieważ w 2023 roku „Ultra” stanie się bardzo popularny, prawdopodobnie z uwagi na premierę iPhone’a 15 Ultra.

Przy okazji @RODENT950 podaje, że P60 otrzyma zestaw trzech aparatów na tyle z sensorami Sony IMX789 (główny), Sony IMX858 (z obiektywem ultraszerokokątnym) i Sony IMX351 (tzw. teleobiektyw), podczas gdy na tyle P60 Pro znajdą się cztery aparaty z matrycami Sony IMX789 (główny), Sony IMX858 (z obiektywem ultraszerokokątnym), Sony IMX888 i OmniVision OV64B. W jego przypadku jest też mowa o zmiennej przysłonie.

Mniej więcej tak ma wyglądać Huawei P60 (źródło: @RODENT950)

Nadchodzące miesiące przyniosą również premierę nowego składanego smartfona – Huawei Mate X3 oraz aż pięciu modeli z serii Mate: Mate 60E, Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 GTS i Mate 60 RS. Aktualnie nie mamy żadnych informacji na temat ww. urządzeń, lecz pierwsze powinny pojawić się już wkrótce.