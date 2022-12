Premiera Galaxy S23 opóźniona. Samsung bije się z myślami

Premiera Galaxy S23 zbliża się wielkimi krokami, lecz okazuje się, że jednak będziemy musieli poczekać na nią nieco dłużej niż się spodziewaliśmy. Dlaczego? Samsung stoi przed nie lada dylematem – decyzja, jaką podejmą Koreańczycy, może zaważyć na popularności nowej generacji ich flagowych smartfonów.

Kiedy premiera Galaxy S23? Pojawiło się już wiele terminów

Pod koniec września pojawiły się informacje, że premiera Galaxy S23 może odbyć się jeszcze w 2022 roku, pod koniec grudnia. W przypadku Samsunga byłoby to czymś wyjątkowym, ponieważ Koreańczycy mają w zwyczaju prezentować nowe flagowce na dany rok na jego początku, podczas gdy anonsowanie tego typu urządzeń jeszcze w poprzednim roku to domena chińskich producentów – na przykład zobaczyliśmy już serię vivo X90 i Xiaomi 13 oraz Motorolę moto X40 (która najpewniej trafi do Europy pod inną nazwą).

źródło: Slashleaks

Później jednak pojawiły się informacje, że premiera Galaxy S23 odbędzie się na początku 2023 roku, ale operatorzy w Korei Południowej mieli zacząć przyjmowanie zamówień przedprzedsprzedażowych (czyli coś w stylu tworzenia listy chętnych na zamówienie urządzeń w przedsprzedaży) jeszcze w grudniu 2022 roku.

Według najnowszych doniesień, premiera Galaxy S23 była planowana na pierwszy tydzień lutego 2023 roku, czyli któryś z pierwszych dni tego miesiąca. Okazuje się jednak, że i ten termin może zostać zmieniony, ponieważ Samsung nie może się zdecydować, a musi podjąć kluczową decyzję, która zadecyduje o sukcesie (lub porażce) nowej generacji flagowych smartfonów z serii Galaxy S.

6.5 Ocena

Premiera Galaxy S23 opóźniona. Dlaczego?

Według informacji, przekazywanych przez jednego z popularnych informatorów z branży, premiera Galaxy S23 odbędzie się dopiero w połowie lub nawet pod koniec lutego 2023 roku. Dla przypomnienia, seria Galaxy S22 zadebiutowała 9 lutego 2022 roku, linia Galaxy S21 – 14 stycznia 2021 roku, a rodzina Galaxy S20 – 11 lutego 2020 roku.

Dlaczego premiera Galaxy S23 została opóźniona? Według przywoływanego informatora, powodem ma być to, że Samsung nie może zdecydować się, na ile wycenić swoje nowe flagowce. Dla przypomnienia, Galaxy S22 kosztował na start w Polsce od 3999 złotych, Galaxy S22+ od 4999 złotych, a Galaxy S22 Ultra od 5899 złotych.

Samsung Galaxy S23 Ultra (źródło: Smartprix)

Cena jest bowiem kluczowa – to właśnie ona w dużej mierze decyduje o ewentualnym sukcesie danego smartfona. Dziś, w czasach, gdy większość klientów zaciska pasa, to nie lada wyzwanie, aby ustalić ją na takim poziomie, by i klient ją zaakceptował, i producent zarobił. Mimo wszystko trudno się spodziewać, aby Samsung zdecydował się na obniżkę ceny względem poprzedniej generacji – Koreańczycy raczej mają dylemat, czy utrzymać je na takim samym poziomie albo o ile podnieść, aby klienci nie pobiegli do konkurencji.