Data premiery Galaxy S23 ujawniona! Kiedy Samsung zaprezentuje swoje nowe flagowce?

Samsung przygotowuje się do oficjalnej prezentacji nowej generacji flagowych smartfonów. Kiedy premiera Galaxy S23? To pytanie pojawia się coraz częściej. Wygląda na to, że właśnie poznaliśmy odpowiedź na nie.

Kiedy premiera Galaxy S23?

W minionych tygodniach pojawiło się wiele informacji na temat potencjalnego terminu prezentacji najnowszych smartfonów z serii Galaxy S. Według najnowszych Samsung zaplanował najbliższe Galaxy Unpacked na pierwszy tydzień lutego 2023 roku. Wygląda na to, że wydarzenie rzeczywiście się wtedy odbędzie, a dokładniej – jak przekazał dziś jeden z najlepiej poinformowanych, branżowych donosicieli – 1 lutego 2023 roku.

Samsung Galaxy S23 Ultra (źródło: Smartprix)

Ice universe zdaje się być przekonany, że premiera Galaxy S23 została zaplanowana właśnie na ten dzień. Warto jednak przypomnieć, że kilka dni temu pojawiły się informacje, iż prezentacja nowej generacji flagowców z serii Galaxy S może zostać przesunięta na połowę lub nawet koniec lutego, ponieważ za kulisami mówi się, że Samsung nie może zdecydować się, jakie ceny ustalić.

Zawsze jest to trudne, ale w 2023 roku będzie naprawdę wyjątkowo niełatwe. Z jednej strony cały świat zmaga się z rosnącymi cenami wielu produktów i usług, co znacząco wpłynie również na koszty produkcji, dystrybucji i promocji smartfonów z serii Galaxy S23. Z drugiej, w związku z tym, wiele osób zaciska pasa i ani myśli kupować nowy smartfon, który nie jest dobrem podstawowym. Z trzeciej, biorąc pod uwagę wszystko powyższe, Samsung musi jakoś to pogodzić, żeby mimo wszystko jakoś zachęcić klientów do kupienia nowych flagowców.

Specyfikacja Galaxy S23 jest już znana. Co zaoferują nowe flagowce Samsunga?

Patrząc z perspektywy klienta w Europie, w tym samej Polsce, największym i w wielu przypadkach najskuteczniejszym wabikiem może być procesor Qualcomm Snapdragon (8 Gen 2), zamiast układu Exynos. Ten ostatni w najnowszej historii nie cieszył się pochlebnymi opiniami, a najbardziej zmotywowani klienci decydowali się ściągnąć Galaxy S ze Snapdragonem z zagranicy, nawet z Korei Południowej.

Ponadto zachęcająco może wyglądać większa o 200 mAh pojemność akumulatora w Galaxy S23 i Galaxy S23+ (odpowiednio 3900 mAh i 4700 mAh) oraz nowy aparat do selfie i rozmów wideo o rozdzielczości 12 Mpix (vs 10 Mpix). Samsung Galaxy S23 Ultra ma zaś wyróżniać się aparatem głównym z matrycą aż 200 Mpix, aczkolwiek jednocześnie Samsung zastąpi 40 Mpix aparat przedni sensorem 12 Mpix.

Tak ma wyglądać Samsung Galaxy S23 (fot. digit.in/OnLeaks)

Na tę chwilę nic nie wskazuje na więcej zmian w specyfikacji. Zmieni się jedynie design tańszych modeli (z panelu tylnego zniknie wyspa) oraz nieznacznie wymiary wszystkich urządzeń.