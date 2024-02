Samsung Galaxy S23 staniał. Wciąż warto go kupić

Minął już ponad miesiąc od premiery smartfonów z serii Galaxy S24, ale flagowce z poprzedniej generacji wciąż są dostępne w polskich sklepach. Pojawił się powód, aby zwrócić uwagę w stronę Galaxy S23, ponieważ obecnie można go kupić w niższej cenie.

Samsung Galaxy S23 dostępny w obniżonej cenie

W trakcie przedsprzedaży smartfony z serii Galaxy S24 cieszyły się rekordową popularnością, przez co ich dostępność była mocno ograniczona, przynajmniej w oficjalnym sklepie Samsunga, który oferował świetne warunki. Mnie niestety nie udało się upolować (to określenie idealnie pasuje do moich wysiłków) upatrzonego modelu, ale już się pocieszyłem innym smartfonem.

Dziś kupienie Galaxy S24 nie jest żadnym wyzwaniem, ale teraz klienci mogą bardziej zainteresować się jego poprzednikiem, ponieważ Galaxy S23 jest obecnie dostępny w niższej cenie. Zarówno w sklepie Samsunga, jak i u jego autoryzowanych partnerów handlowych, w tym RTV Euro AGD i Media Expert, obie konfiguracje kupicie taniej.

Model z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej sprzedawany jest za 3299 złotych, a wariant z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci za 3499 złotych. Nie można zaprzeczyć, że to bardzo atrakcyjne kwoty. Wcześniej konfiguracja 8/128 GB kosztowała 3599 złotych, a 8/256 GB – 3799 złotych (to najniższe ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką). W obu przypadkach jest to zatem obniżka o 300 złotych.

Sklep RTV Euro AGD podaje, że promocja na smartfon Samsung Galaxy S23 obowiązuje do 25 lutego 2024 roku, a zatem tylko do końca bieżącego tygodnia. Macie więc niewiele czasu na podjęcie decyzji, choć powinna być ona pozytywna.

9.2 Ocena

Wciąż warto kupić smartfon Samsung Galaxy S23

Pod względem specyfikacji Galaxy S23 niewiele różni się od Galaxy S24. Największymi różnicami jest nieco mniejszy ekran (6,1″ vs 6,2″) i akumulator o mniejszej pojemności (3900 mAh vs 4000 mAh) oraz procesor – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy vs Exynos 2400.

Do zakupu Galaxy S24 rzeszę klientów zachęciły funkcje Galaxy AI, lecz dziś Samsung poinformował, że wiele z nich trafi wraz z aktualizacją do One UI 6.1 do właścicieli Galaxy S23, więc nie trzeba będzie mieć najnowszej Galaktyki, żeby z nich korzystać. To mocny argument, by kupić Galaxy S23 w tej promocji.

Szczególnie że przeglądając ofertę sklepów, odnoszę wrażenie, iż seria Galaxy S23 powoli wyprzedaje się w Polsce i raczej nie ma co liczyć na uzupełnienie zapasów.