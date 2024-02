Huawei Pocket 2 zaprezentowany. Ależ on piękny!

Huawei właśnie zaprezentował nowy składany smartfon – model Pocket 2. Jak już możecie się domyślić z tytułu, Chińczycy przygotowali smartfon, który prezentuje się spektakularnie.

Ewolucja w Huawei

Zgodnie z informacjami, które pojawiały się przedpremierowo, Huawei postanowił nie kombinować przesadnie z projektem, znanym z modelu poprzedniej generacji. Stąd, zamiast dużego ekranu, który mógłby nawet uruchamiać pełnoprawne aplikacje, ponownie postawiono na dwie okrągłe wysepki, w tym jedną z ekranem dotykowym. Wyświetlacz OLED o średnicy 1,15 cala oferuje dynamiczne odświeżanie LTPO o wartości od 1 do 60 Hz, próbkowanie dotyku 120 Hz i zagęszczenie pikseli rzędu 296 ppi.

Huawei Pocket 2 (Źródło: producent)

Jeżeli chodzi o panel wewnętrzny o przekątnej 6,94 cala, ten charakteryzuje się rozdzielczością Full HD+ (2690×1136 pikseli), dynamicznym odświeżaniem LTPO w zakresie 1-120 Hz, próbkowaniem dotyku z prędkością do 300 Hz oraz przyciemnianiem PWM 1440 Hz. Co ciekawe, próżno szukać informacji o zastosowanym układzie mobilnym na oficjalnej stronie producenta. Wiemy natomiast, że Pocket 2 obsługuje dwukierunkową komunikację satelitarną – podobny moduł znalazł się w modelu Mate 60 Pro. Oznacza to, że urządzenie najprawdopodobniej otrzymało chipset Kirin 9000S.

W większości konfiguracji smartfon ma 12 GB RAM. Do tego oferuje 256 GB, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane. Wyłącznie specjalna edycja Art Custom oddaje do dyspozycji połączenie 16 GB RAM + 1 TB pamięci wewnętrznej. Montując kartę pamięci NM można zyskać do 512 GB dodatkowej przestrzeni. W kwestiach komunikacyjnych Huawei Pocket 2 zapewnia dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.2 oraz NFC.

Huawei Pocket 2 (Źródło: producent)

Najpiękniejszy składak?

Na tym etapie trudno byłoby utrzymać tajemnicę – większości grafik bardzo zależy, aby podkreślić urodę Huawei Pocket 2. Nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem. Smartfon dostępny jest w czterech opcjach kolorystycznych – Taro Purple i Elegant Black z fioletowymi lub czarnymi pleckami z imitacji skóry oraz Rococo White i Tahitian Gray. „Białą perłę” mieliśmy okazję podziwiać w modelu Huawei P60 Pro, ale okazuje się, że można piękniej – oferując „szarą perłę” ze złotymi akcentami. Coś wspaniałego.

A jeżeli to Was nie rusza, to co powiecie na wspomnianą wcześniej Custom Art Edition w kolorze błękitu z liniami tworzącymi efekt trójwymiarowości? Przy takich opcjach kolorystycznych Samsung Galaxy Z Flip 5 wygląda dość nudno.

Huawei Pocket 2 (Źródło: producent)

Jeżeli jeszcze jestem w stanie przykuć Waszą uwagę, to dodam, że smartfon ma aż cztery aparaty na zewnętrznej stronie klapki: główny 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny 12 Mpix, teleobiektyw 8 Mpix z OIS i 3-krotnym zoomem oraz hiperspektralną kamerę wspomaganą AI z sensorem 2 Mpix. Wewnątrz urządzenia umieszczono aparat do selfie z matrycą 10,7 Mpix. Całość pracuje pod kontrolą HarmonyOS 4.0 i zasila ją akumulator o pojemności 4520 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego o mocy 66 W, ładowania indukcyjnego 40 W oraz bezprzewodowego ładowania zwrotnego 7,5 W.

Smartfon po złożeniu mierzy 170×75,5×7,25-7,35 mm (nieco grubsza jest wersja skórzana) oraz 170×75,5×15,3-15,5 mm po rozłożeniu. Waga urządzenia wynosi zaś 199 gramów (opcja skórzana) lub 202 gramy (wariant ze szklanymi pleckami). W ramach ciekawostki dodam, że Huawei przewidział do Pocket 2 etui, do którego można przymocować pasek. Czyżby inspiracja modelem HONOR V Purse?

Huawei Pocket 2 (Źródło: producent)

Ceny Huawei Pocket 2 prezentują się następująco

12/256 GB – 7499 juanów (równowartość ~4160 złotych),

12/512 GB – 7999 juanów (~4420 złotych),

12/1 TB – 8999 juanów (~5000 złotych),

16 GB + 1 TB, Art Custom Edition – 10999 juanów (~6110 złotych).

Sprzedaż w Chinach ma ruszyć 1 marca 2024 roku, jednak można już składać zamówienia przedpremierowe. Boję się tylko, że tak jak Mate 60 Pro, Pocket 2 również nie pojawi się w Europie. Jeżeli nowy składany smartfon Huawei nie opuści ojczyzny, proszę tylko, aby producenci składaków wzięli przykład z rywala i zaprezentowali w tym roku równie piękne urządzenia. Może wtedy strata będzie mniej bolesna.