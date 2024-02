Google uwolni Cię od przepisywania tekstu ze zdjęć

Gboard to dla wielu osób klawiatura doskonała. I rzeczywiście na co dzień sprawdza się bez zarzutu, a kolejne nowe funkcje tylko poprawiają te odczucia. Kolejną nowinkę, jaką przygotowała firma Google, również trudno ocenić inaczej niż pozytywnie. Zautomatyzuje bowiem dodawanie tekstu ze zdjęć.

Klawiatura Gboard sama zamieni zdjęcie na tekst

Klawiatura Gboard na Androida zyska wkrótce nową funkcję o nazwie „Skanuj tekst” (Scan Text). To nic innego, jak zintegrowane narzędzie do optycznego rozpoznawania znaków, czyli po prostu OCR. Jeśli więc następnym razem przyjdzie Ci wysyłać informację, którą widzisz przed sobą, nie będzie już konieczności ręcznego przepisywania tekstu ani przesyłania zdjęcia (co może wiązać się albo z dodatkowymi kosztami, albo też z utratą garści danych z pakietu).

Jak to działa? Wystarczy wybrać opcję „Skanuj tekst” z menu klawiatury i zrobić zdjęcie znaku, ulotki, etykiety czy książki (słowem: czegokolwiek, na czym widnieje jakaś treść). Po chwili narzędzie wskaże, gdzie widzi tekst, a zadaniem użytkownika będzie już tylko zaznaczenie fragmentu, który chce wysłać, po czym wciśnięcie przycisku „wstaw”. Ikonka odpowiedzialna za tę funkcję znajdzie się w głównym panelu, tuż obok naklejek, GIF-ów, tłumacza czy schowka.

Wstawienie takiego tekstu nie zamyka narzędzia. Jeśli więc na przykład coś poszło nie tak, można zrobić inne zdjęcie, albo też ręcznie edytować automatycznie wprowadzoną treść.

Google potrafi wyodrębniać tekst ze zdjęcia

Faktem jest, że OCR w Androidzie nie jest niczym nowym. Na wyodrębnianie tekstu ze zdjęcia pozwala chociażby Obiektyw Google – aplikacja, która najczęściej jest już zainstalowana na naszych smartfonach i która ogólnie służy do rozpoznawania obiektów na fotografiach. Zintegrowanie takiej funkcji z klawiaturą może jednak zaowocować znacznie wygodniejszym „doświadczeniem” na co dzień. Uzyskanie tekstu będzie szybsze i skorzystamy z niego tak naprawdę w dowolnym programie.

Aktualnie funkcja „Skanuj tekst” jest testowana – redakcja serwisu 9to5Google zauważyła ją w klawiaturze Gboard w wersji Beta 13.9. Można zatem spodziewać się, że zostanie powszechnie udostępniona na przestrzeni kilku najbliższych tygodni.