Szykuj swojego Samsunga na potężną aktualizację

Nie powinna to być niespodzianka dla właścicieli smartfonów i tabletów producenta z Korei Południowej, ponieważ już wcześniej oficjalnie zapowiedział tę potężną aktualizację. Dziś jednak dowiedzieliśmy się, kiedy rozpocznie jej udostępnianie. Jest dobra wiadomość: wcześniej niż się spodziewaliśmy!

Aktualizacja One UI 6.1 dla starszych smartfonów i tabletów Samsunga

Aktualizacja, o której mowa, przyniesie na starsze urządzenia producenta z Korei Południowej funkcje Galaxy AI, które jako pierwsze zaoferowały smartfony z serii Galaxy S24. Nie jest to zaskakującym zwrotem akcji, ponieważ przedstawiciel producenta zapowiedział to już w ubiegłym miesiącu.

źródło: Samsung

Wówczas jednak nie padł konkretny termin udostępnienia One UI 6.1 z Galaxy AI dla starszych modeli Galaxy, a jedynie deklaracja, że nastąpi to w pierwszej połowie 2024 roku, co jest mało precyzyjne. Dziś Samsung natomiast oficjalnie poinformował, że aktualizacja zacznie być rozsyłana do użytkowników od końca marca 2024 roku.

Spodziewać jej się mogą właściciele smartfonów z serii Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 oraz tabletów z linii Galaxy Tab S9. Jednocześnie Samsung zastrzega jednak, że niektóre funkcje AI z serii Galaxy S24 mogą nie być dostępne w modelach poprzedniej generacji.

Należy również pamiętać, że nie wszyscy użytkownicy otrzymają aktualizację w tym samym momencie – nie wiemy, którzy w kolejce są mieszkańcy Polski. Może się zdarzyć, że aktualizacja do One UI 6.1 z Galaxy AI faktycznie trafi do niektórych osób dopiero w maju czy nawet czerwcu, aczkolwiek w tym obszarze nigdy nie wiadomo. Trzeba cierpliwie czekać i liczyć, że Samsung nie każe długo czekać na tę wyczekiwaną aktualizację.

Jakie funkcje Galaxy AI trafią wraz z One UI 6.1 do starszych modeli Galaxy?

Jak zostało wspomniane, Samsung nie obiecuje, że wszystkie funkcje Galaxy AI, dostępne w smartfonach z serii Galaxy S24, będą dostępne również na starszych urządzeniach. Wymienia jednak kilka rozwiązań, z których na pewno skorzystają posiadacze innych modeli Galaxy:

dostosowanie tonu wiadomości i tłumaczenie wiadomości na 13 różnych języków za pomocą funkcji Chat Assist (Asystent czatu),

Live Translate (Tłumaczenie na żywo rozmowy telefonicznej),

Circle to Search (Zakreśl, aby wyszukać),

Note Assist (m.in. generowanie podsumowań i tłumaczenie notatek),

Browsing Assist (podsumowanie artykułów na stronach internetowych),

Transcript Assist (transkrypcja nagrań oraz generowanie streszczeń i ich tłumaczenia),

Generative Edit (m.in. wycinanie obiektów ze zdjęć i zmienianie ich rozmiaru, a także położenia),

Edit Suggestion (podpowiedzi, w jaki sposób można „dopieścić” zdjęcie),

Instant Slow-mo (zwalnianie filmów nagranych w standardowym tempie),

tworzenie tapet z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.