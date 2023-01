Nowe grafiki zdają się potwierdzać wygląd Galaxy S23 i Galaxy S23 Ultra. Będą stonowane kolory

Nie muszę chyba nikomu przypominać, że Samsung to jedna z największych i najbardziej znaczących marek w branży smartfonów. Sprawia to, że ogromne grono fanów wyczekuje ze zniecierpliwieniem premiery nowych urządzeń z flagowej serii (najbliższa to oczywiście Galaxy S23), która nastąpić ma już niebawem. Na razie musimy się jednak zadowolić wysokiej jakości zdjęciami prasowymi, przedstawiającymi smartfony w pełnej okazałości i nowych kolorach.

Samsung stawia na minimalizm

W ostatnich miesiącach co chwila bombardowani byliśmy różnymi przeciekami na temat smartfonów z serii Samsung Galaxy S23. Tematami plotek były naturalnie ich specyfikacja oraz wygląd. W przypadku tego drugiego pojawiło się też wiele zdjęć i renderów rzekomo przedstawiających urządzenia mające niedługo zadebiutować.

Teraz światło dzienne ujrzały wysokiej jakości zdjęcia prasowe Samsunga Galaxy S23 i Galaxy S23 Ultra – obu w czterech różnych kolorach. Grafiki potwierdzają dotychczasową wersję, że model Ultra praktycznie w ogóle nie będzie różnił się od swojego poprzednika w kwestii wizualnej, a Galaxy S23 i S23+ zaadaptują design podobny do niego, czyli bez wyspy na aparaty (Galaxy S22 i Galaxy S22+ takową wyspę miały).

Jak widać na udostępnionych w portalu FMKorea renderach, plecki każdego z urządzeń mają być kompletnie płaskie, za wyjątkiem wystających z nich obiektywów. Dzięki temu smartfony z serii Galaxy S23 zostaną jednymi z najbardziej minimalistycznych i eleganckich urządzeń na rynku, ale będą jednocześnie przypominać o wiele tańsze modele z oferty tego producenta.

Nie wiadomo do końca, czy na pierwszych czterech renderach przedstawiony został wyłącznie model Galaxy S23, czy może po prostu Samsung ponownie zdecyduje się na utrzymanie takiego samego wyglądu zarówno w nim, jak i w wariancie z plusem. Poprzednie przecieki sugerują jednak, że prawdziwa jest ta druga opcja.

Nowe, stonowane kolory

Poza kształtami i osadzeniem aparatów, wzrok przykuwają też nowe kolory urządzeń. Oprócz klasycznej czerni, widoczne są różowy i zielony (przy czym inny niż butelkowa zieleń z S22), a także lekko zżółknięty biały. Dodatkowo ten ostatni zdaje się mieć delikatnie złote ramki.

Poprzednia generacja smartfonów z serii Galaxy S była dostępna w podobnych kolorach, jednak teraz zieleń i róż wyraźnie zbladły. Pasuje to do minimalistycznego wyglądu, gdyż takie stonowane kolory nie sprawiają, że urządzenie bardziej rzuca się w oczy. Nie wiadomo jednak czy będą to wszystkie dostępne barwy, ani czy w ogóle smartfony faktycznie w nich pojawią się na rynku – w końcu to wszystko to wciąż tylko przecieki. Przy czym wydaje mi się, że tak właśnie będzie.

Wiemy, że każdy z trzech smartfonów ma korzystać ze specjalnej wersji procesora Snapdragon 8 Gen 2, a Samsung Galaxy S23 Ultra ma dodatkowo zostać wyposażony w główny sensor aparatu o rozdzielczości 200 Mpix. Ponadto bateria w dwóch bazowych modelach ma urosnąć względem ich poprzedników.

Premiera najnowszych urządzeń Samsung Galaxy S23 ma nastąpić na początku przyszłego miesiąca (konkretna data wciąż nie została ujawniona przez samego zainteresowanego) na wydarzeniu Unpacked 2023.