Lenovo Smart Paper oficjalnie! MatePad Paper zyskał silnego rywala

Spodziewałem się, że pomysł Huawei, aby stworzyć tablet oparty na wyświetlaczu E Ink (Huawei MatePad Paper), to jednorazowy wybryk firmy, aby pokazać, że może tworzyć nietuzinkowe urządzenia. Okazuje się jednak, że inni producenci widzą w tym małym szaleństwie metodę.

Tablet i „papierowy” wyświetlacz? Czemu nie

Technologię E Ink kojarzymy głównie z prostych urządzeń o małych ekranach, które najlepiej sprawdzają się przy ciepłym napoju i czytaniu książek w wersji cyfrowej. Tymczasem testowany przeze mnie Huawei MatePad Paper okazał się ciekawym urządzeniem, choć z pewnymi wadami. Niewykluczone, że pokazany przez Lenovo Smart Paper rozwiąże przynajmniej kilka z tych niedogodności.

Lenovo Smart Paper to sprzęt, który rozmiarami przypomina tablet, choć w kwestii zastosowań bliżej mu do czytnika e-booków czy notatnika. Wyposażono go w 10,3-calowy wyświetlacz E Ink, a grubość całego urządzenia nie przekracza 5,5 milimetra.

Smart Paper może pracować zarówno w trybie pionowym, jak również poziomym. Do dyspozycji użytkownika oddano mnóstwo gotowych plansz, na których przygotują swoje notatki – linie, kratka, SWOT, pięciolinia, a nawet boiska do piłki nożnej i baseballa.

Do każdego Smart Papera producent dołącza rysik aktywny, z którym w pełni wykorzystacie możliwości urządzenia. Ekran obsługuje 4096 poziomów nacisku, a oprogramowanie wypełniono różnymi formatami „pędzla” – ołówkiem, aerografem, piórem itp.

Z pomocą rysika będziemy mogli również nanieść własne spostrzeżenia na czytane w danej chwili książki, z kolei te będziemy mogli posortować w odpowiednich folderach, a główne okno interfejsu podpowie nam, w ilu procentach ukończyliśmy daną lekturę.

Co jeszcze musicie wiedzieć, to że wewnątrz znajduje się akumulator o pojemności 3550 mAh oraz 64 GB pamięci wewnętrznej, a całość pracuje w oparciu oparcowany przez Lenovo interfejs, bazujący jednak na Androidzie 11.

Cena Lenovo Smart Paper

Lenovo Smart Paper to tablet z ekranem E Ink, który trafi do sprzedaży w cenie wynoszącej 399 dolarów. Co ważne, w zestawie sprzedażowym będzie zarówno etui, widoczne na zdjęciach prasowych, jak i rysik.

Czekamy na premierę w Polsce!