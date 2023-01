Apple ma świetny pomysł na tworzenie audiobooków, ale w Polsce go nie sprawdzimy

W aplikacji Apple Books (Książki) zaczynają pojawiać się pierwsze audiobooki, które zostały stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Trzeba przyznać, że pomysł jest naprawdę dobry, ale szkoda, że obecnie nie będziemy mogli sprawdzić jego efektów.

Ciekawy sposób na tworzenie nowych audiobooków

Dla wielu osób audiobooki stały się wygodną metodą poznawania nowych książek. Niestety, w przypadku tych mniej popularnych, które często zostały wydane w małym nakładzie, trudno o taką formę przedstawienia treści zawartych w książce.

Jak najbardziej może to sprawić, że część osób po prostu odpuści sobie konkretny tytuł. Co więcej, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, które mają problem ze wzorkiem, brak dostępności audiobooka może nawet uniemożliwić zapoznanie się z książką.

W przypadku mniej popularnych książek stworzenie audiobooka jest często nieopłacalne i wymaga zbyt dużych nakładów finansowych i również zbyt dużo pracy. Czyli zostajemy z pustymi rękami? Niekoniecznie. Tutaj pomocna może okazać się nowa technologia i sztuczna inteligencja.

Apple w grudniu, z wykorzystaniem specjalnie uruchomionej strony internetowej, poinformowało o nowej funkcji, która trafi na platformę Books. Otóż firma postanowiła umożliwić wydawcom przekonwertowanie ich książek na audiobooki za pomocą opracowanych algorytmów i sztucznej inteligencji.

Cyfrowy lektor Apple łączy zaawansowaną technologię syntezy mowy z ważną pracą zespołów lingwistów, specjalistów ds. kontroli jakości i inżynierów dźwięku w celu tworzenia wysokiej jakości audiobooków z pliku ebook. Jeśli jesteście zainteresowani, jak brzmią głosy używane przez firmę Tima Cooka, to próbek posłuchacie na tej stronie.

Jak już wspomniałem, funkcja została ogłoszona w grudniu 2022 roku. Natomiast teraz zaczynają pojawiać się pierwsze audiobooki, które stworzono przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Brzmi świetnie, ale…

Jeśli nie możecie doczekać się, aby sprawdzić czy Wasze ulubione książki zostały wygenerowane przez AI w formie audiobooków, to nie mamy dobrych informacji. Otóż w Apple Books (aplikacja Książki) w Polsce nie jest dostępny sklep z audiobookami. Szkoda, bowiem nawet jeśli byłyby to tylko audiobooki w języku angielskim, to pewnie chętnych by nie brakowało.