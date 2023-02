Samsung Galaxy S23 FE ze Snapdragonem, ale nie tym, o którym myślisz

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Samsung Galaxy S21 FE z już ponad rocznym stażem na rynku doczeka się następcy, choć nieprędko. Pojawia się coraz więcej informacji na temat jego sukcesora. Najnowsza z pewnością Was ucieszy, choć w tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu.

Samsung powoli rozstawał się z Exynosem

Pierwszy Galaxy S20 FE cieszył się ogromną popularnością, choć jednocześnie nie był pozbawiony głosów krytyki, związanych z faktem, że Samsung wprowadził na rynek dwie wersje: 4G z procesorem Exynos 990 i 5G z mobilną platformą Qualcomm Snapdragon 865. Obie jednak sprzedawały się jak ciepłe bułeczki, ponieważ wielokrotnie dało się je kupić w świetnych cenach dzięki licznym promocjom. Po premierze Galaxy S21 FE Koreańczycy pochwalili się, że do tamtej pory sprzedali na świecie ponad 10 mln sztuk Galaxy S20 FE.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Model, który zadebiutował na początku 2022 roku, również jest dostępny w dwóch wersjach: z procesorem Exynos 2100 i układem Snapdragon 888, aczkolwiek do sprzedaży w Polsce trafiły wyłącznie egzemplarze z SoC Qualcomma. Co ciekawe, na stronie Samsunga widnieje inna informacja – w tabeli z parametrami jest podany wyłącznie Exynos 2100, a za gwiazdką adnotacja Typ procesora różni się w zależności od regionu i operatora sieci komórkowej. Być może to niedopatrzenie, choć nie jedyne, bo przy Galaxy S20 FE wymieniono jedynie Snapdragona 865, a – jak zostało wspomniane – w Polsce sprzedawano też wariant z Exynosem 990.

Nie zmienia to jednak faktu, że Galaxy S21 FE otrzymał ten sam procesor co Galaxy S21 na wybranych rynkach (nie w Europie i Polsce). W przypadku Galaxy S23 FE nie będziemy jednak mieli do czynienia z powtórką. Brzmi to niepokojąco, lecz w rzeczywistości prawdopodobnie większość użytkowników i tak nie będzie narzekać. Jaki układ znajdzie się „pod maską” najnowszego modelu z dopiskiem FE?

Samsung Galaxy S23 FE nie otrzyma najnowszego procesora

Według informacji, przekazywanych przez użytkownika Twittera, posługującego się nickiem Connor / 코너 / コナー, Samsung Galaxy S23 FE zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, czyli ten sam SoC, który znajduje się na pokładzie Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4, podczas gdy pozostałe smartfony z serii Galaxy S23 mają we wnętrzu układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Według przywoływanego, branżowego informatora, zastosowanie starszego procesora jest podyktowane chęcią/koniecznością „dostosowania ceny” – mówiąc prościej, dzięki wykorzystaniu starszego układu Samsung może przeznaczyć zaoszczędzone dolary na inne komponenty i wciąż utrzymać cenę detaliczną na „akceptowalnym” poziomie.

Jakim dokładnie? Tego nie wiemy i prawdopodobnie prędko się nie dowiemy, ponieważ premiera Samsunga Galaxy S23 FE planowana jest dopiero na sierpień lub wrześień 2023 roku.