Bądź jak Robert Kubica lub walcz z chińskimi demonami dzięki nowościom w Xbox Game Pass

jRPG w klimatach cyberpunku z elementami sił nadprzyrodzonych, soulslike w klimatach starożytnych Chin oraz zeszłoroczny sezon najszybszej serii wyścigowej na świecie – Xbox Game Pass wie, jak sprawić, by nowa oferta trafiła w gusta jak największej liczby graczy.

Wo Long: Fallen Dynasty na premierę

Dziś lekko przewrotnie, bo zaczniemy od tytułu, który pojawi się najpóźniej, choć będzie prawdziwą świeżynką. Wo Long: Fallen Dynasty, bo to o nim mowa, pojawi się w Xbox Game Pass w dniu swojej premiery, 3 marca 2023 roku. Ci, którzy zjedli zęby (lub raczej: połamali pady) na Elden Ringu czy Nioh, z pewnością już szykują wolne miejsce na dysku.

Opracowana przez Team Ninja trzecioosobowa gra akcji przeniesie nas do późnego okresu dynastii Han (II wiek p.n.e. – II wiek n.e.), mocno podlanego sosem z mrocznego fantasy. Jako bezimienny żołnierz stawimy czoła różnorakim potworom i demonom, popychając fabułę do przodu. Dla fanów wspólnego cierpienia twórcy przygotowali opcję grania po sieci w trybie kooperacji.

F1 22 w Xbox Game Pass

Na dzień przed rozpoczęciem 74. sezonu Mistrzostw Świata Formuły, 2 marca na platformę „Zielonych” trafi gra F1 skupiona na sezonie 2022. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak jeździ się na Miami International Autodrome lub planujecie poprowadzić od początku do końca ostatni (póki co) sezon Sebastiana Vettela za kierownicą Astona Martina, to wkrótce będziecie mieli ku temu idealną okazję. Czekają na Was 22 trasy, 20 kierowców i 10 zespołów – los pucharu Mistrza Świata jest w Waszych rękach!

Źródło: Codemasters (Steam)

Soul Hackers 2 oraz Merge & Blade

Równo za tydzień w Xbox Game Pass pojawi się również Merge & Blade – pikselartowa gra łącząca cechy gier auto-battler oraz „połącz trzy”. Czekają Was taktyczno-logiczne starca z orkami, jaszcuzroludźmi i nieumarłymi.

Merge & Blade (Źródło: Steam)

Biorąc pod uwagę, że tytuł Soul Hackers 2 został stworzony przez ATLUSA, ciężko będzie uniknąć porównań do Persony 5. W obu przypadkach mamy bowiem do czynienia z jRPG w otwartym świecie z mocno japońską stylistyką w grafice 3D i mocno pokręconą fabułą.

Soul Hackers 2 (Źródło: Steam)

Tym razem jednak – zamiast „person” – będziemy gromadzić demony i łączyć je ze sobą, aby stworzyć nowe, silniejsze kombinacje. Dla osób, którym znudziła się rola „złodzieja-widmo”, Soul Hackers 2 może okazać się świetnym wyborem.

Z kim żegnamy się 28 lutego?

Przy okazji Xbox poinformował, że dwunasta, duża aktualizacja do Microsoft Flight Simulator pojawi się 23 lutego. Reprodukcji zostanie poddana Nowa Zelandia, dzięki czemu zyska ona 62 ręcznie zaimplementowanych „point of interest” i 10 nowych misji. Fani Apex Legends oraz MultiVersus opłacający Xbox Game Pass Ultimate z radością przywitają natomiast dodatkowe paczki z przedmiotami do obu gier.

Witając nowe tytuły w ofercie Xbox Game Pass, jak co miesiąc, musimy też pożegnać się z kilkoma grami, które od jakiegoś czasu były dostępne na platformie. 28 lutego z biblioteki Xbox Game Pass znikną:

Obcy: Izolacja (konsole oraz PC),

Crown Trick (chmura, konsole oraz PC),

Dragon Ball FighterZ (chmura, konsole oraz PC),

Far: Changing Tides (chmura, konsole oraz PC),

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (konsole oraz PC),

Madden NFL 21 (konsole oraz PC) usługa EA Play,

Octopath Traveler (chmura, konsole oraz PC).

Jeżeli za bardzo tęskinilbyście za tymi grami, zawsze możecie skorzystać ze zniżki członkowskiej w wysokości 20% na wyżej wymienione tytuły i przypisać je do Waszego konta na zawsze.