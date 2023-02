Beats Fit Pro w nowych kolorach – wyglądają obłędnie!

Słuchawek Beats Fit Pro najpewniej nie trzeba przedstawiać oddanym użytkownikom sprzętu od Apple. Te niesamowite słuchawki dla aktywnych niedługo zadebiutują w nowych wersjach kolorystycznych. Jakie tym razem odcienie zaoferuje sprzęt audio ze stajni sygnowanej logo z nadgryzionym jabłuszkiem?

Słuchawki Beats Fit Pro

Bezprzewodowy sprzęt audio od Apple, który zadebiutował na początku listopada 2021 roku, do dziś stanowi nad wyraz ciekawą alternatywę dla o wiele droższych AirPods Pro pierwszej (a także drugiej) generacji. Przy okazji słuchawki są zauważalnie tańsze od wspomnianych wcześniej modeli. Faktycznie, ich wygląd może nie jest tak charakterystyczny jak w przypadku AirPods, ale z drugiej strony to nie o wygląd, a o markę a o brzmienie chodzi!

Warto wspomnieć, iż są również jednostki, którym design słuchawek Beats Fit Pro odpowiada, przez wzgląd na to, że dzięki niemu sprzęt jest znacznie bardziej komfortowy do noszenia. Zresztą to nie jedyny atut tych słuchawek – użytkownicy preferujący smartfony zasilane przez „zielonego droida” od propozycji z logo nadgryzionego jabłka mają możliwość pobrania aplikacji Beats, przy pomocy której mogą sterować swoimi słuchawkami.

Na uwagę zasługuje również implementacja przez producenta dźwięku przestrzennego z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy, a także obecność ANC. Osobiście jestem zdania, że w przypadku kupowania słuchawek do noszenia poza domem obecność aktywnej redukcji szumów jest wręcz wymagana. Dodatkowo warto nadmienić, że potrafią one grać przez 6 godzin bez przerwy, a etui magazynuje energię, która wystarczy na jeszcze około trzykrotne naładowanie słuchawek.

Słuchawki Beats Fit Pro w kolorze biel Beats

Nowe szaty Beats Fit Pro

Po premierze sprzęt ten dostępny był w czterech podstawowych kolorach – biel Beats, czerń Beats, antracytowy fiolet oraz szałwiowa szarość. Mnie osobiście do gustu najbardziej przypadły pierwsza i ostatnia z wymienionych wersji kolorystycznych. Szkoda, że ich design nie jest podobny do tego, jaki oferują Nothing Ear (stick) – wówczas najpewniej byłbym skłonny je kupić.

Dostępne na premierę wersje kolorystyczne słuchawek (źródło: Apple)

Jeśli jednak komuś nie spodobały się wspomniane i pokazane powyżej kolory, to producent przygotował trzy nowe. Mowa o koralowym różu, elektryzującym żółtym, a także atlantyckim niebieskim. Jeżeli zastanawiacie się, jak będą wyglądać, to możecie przestać dręczyć Waszą wyobraźnię – poniżej znajdziecie zdjęcia słuchawek we wspomnianych wersjach kolorystycznych.

Nowe kolory prezentują się fenomenalnie! (źródło: Apple)

Kiedy będzie można je kupić?

Słuchawki pojawią się w sprzedaży już w najbliższy czwartek, 23 lutego 2023 roku. Nowe wersje kolorystyczne mają kosztować tyle samo, co już dostępne, czyli będzie można je nabyć za 1199 złotych. Skusicie się na któreś z nich?