Samsung rwie włosy z głowy, bo świat już wie wszystko o jego nowym smartfonie

Nie ma pewności, czy Samsung zaprezentuje swój nowy, długo wyczekiwany smartfon jeszcze w grudniu, czy dopiero na początku 2022 roku. Wiadomo natomiast, co zaoferuje, bowiem na chwilę przed oficjalną premierą poznaliśmy jego kompletną specyfikację techniczną i ceny.

Reklama

Samsung Galaxy S21 FE ogołocony z tajemnic jeszcze przed oficjalną premierą

Na oficjalną premierę tego smartfona czekamy od wielu miesięcy. Jesteśmy już tym zmęczeni, dlatego cieszy nas, że zostanie on zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu lub najpóźniej na początku stycznia 2022 roku. Raczej już mało prawdopodobne, aby producent ponownie przesunął jego debiut na inny termin.

źródło: WinFuture

To bardzo dobra wiadomość dla klientów, ponieważ już wkrótce na rynku pojawi się świetnie wyposażony smartfon w atrakcyjnej cenie (o której powiemy nieco więcej za chwilę). Jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieliśmy się, jaka będzie specyfikacja Galaxy S21 FE.

Reklama

Najnowszy smartfon południowokoreańskiego producenta, skierowany do bardziej wymagających użytkowników, odda im do dyspozycji wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,4 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Wyświetlacz będzie miał rozdzielczość Full HD+ i okrągły otwór na aparat w górnej części. Zapowiada się też na bardzo wysoki współczynnik screen-to-body ratio z uwagi na wąskie ramki z każdej strony. Przód urządzenia pokryje szkło Corning Gorilla Glass Victus.

A skoro już o aparatach mowa, to na przodzie smartfona znajdzie się jeden o rozdzielczości 32 Mpix, natomiast na tyle trzy: główny 12 Mpix z przysłoną f/1.8, ultraszerokokątny również z matrycą 12 Mpix i f/2.2 oraz tzw. teleobiektyw z sensorem 8 Mpix i f/2.4, który zapewni 3x zoom. Obok nich naturalnie znajdzie się dioda doświetlająca.

W zależności od rynku dystrybucji, Samsung Galaxy S21 FE będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888 lub Exynos 2100. Niestety nie wiemy, czy do Polski trafi wersja ze Snapdragonem, czy Exynosem.







źródło: WinFuture

Ponadto w sprzedaży mają pojawić się konfiguracje z 6 GB i 8 GB RAM oraz 128 GB i 256 GB pamięci wbudowanej, niestety bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD. Smartfon zasili akumulator o pojemności 4500 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 25 W i indukcyjnie z mocą 15 W. Obudowa urządzenia ma spełniać kryteria standardu IP68.

Według najnowszych informacji, Samsung Galaxy S21 FE po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem One UI 4, co oznacza, że będzie to pierwszy, nowy smartfon Samsunga z tym systemem operacyjnym. Do tego może on spodziewać się trzech aktualizacji Androida, czyli otrzyma nawet Androida 15.

Cena Galaxy S21 FE 8 GB/128 GB ma się zaczynać w Europie już od 649 euro (równowartość ~3000 złotych). Konfiguracja 8 GB/256 GB będzie natomiast kosztowała 699 euro (~3250 złotych).