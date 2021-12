Cena Galaxy S21 FE w Europie będzie atrakcyjna. Niektórzy od razu pobiegną do sklepu

Samsung Galaxy S21 FE jest jednym z najdłużej wyczekiwanych smartfonów. Ostateczna data jego premiery podobno została w końcu ustalona, a teraz poznaliśmy ceny Galaxy S21 FE, które będą obowiązywały w Europie. Klientom powinny się one spodobać.

Reklama

Kiedy premiera Galaxy S21 FE?

Trudno spamiętać, ile razy smartfon miał już zadebiutować. Raz za razem pojawiały się kolejne terminy, ale żaden z nich się nie potwierdził. Według ostatnich doniesień, Samsung podobno ostatecznie zaprezentuje Galaxy S21 FE 4 stycznia 2022 roku przy okazji targów CES 2022 w Las Vegas.







źródło: WinFuture

Niewykluczone, że także i ten termin okaże się chybiony, ponieważ pojawiły się informacje, które wskazują na premierę jeszcze w grudniu 2021 roku. Z niecierpliwością czekamy więc na oficjalny komunikat Samsunga, ponieważ jesteśmy już zmęczeni tym chaosem.

Reklama

Mimo wszystko jest pewne: premiera Galaxy S21 FE jest bliżej niż dalej – to kwestia najbliższych tygodni. Nic zatem dziwnego, że do sieci przedostały się informacje na temat ceny tego modelu w Europie. Klientom powinny się one spodobać.

Cena Galaxy S21 FE w Europie będzie atrakcyjna

Ostatnie doniesienia na temat ceny Galaxy S21 FE nie brzmiały optymistycznie. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że nie znajdą potwierdzenia w rzeczywistości i następca jednego z najpopularniejszych smartfonów Samsunga w ostatnim czasie będzie znacznie tańszy.

Według informacji, przekazywanych przez wiarygodny serwis WinFuture, cena Galaxy S21 FE w Europie prawdopodobnie będzie wynosiła (przynajmniej w Niemczech) 649 euro (równowartość ~3000 złotych) za bazowy wariant z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Model z 256 GB pamięcią wewnętrzną powinien natomiast kosztować 699 euro (~3215 złotych).

Oczywiście cena będzie zależała od kraju dystrybucji, ale mimo wszystko zapowiada się na to, że klienci ponownie otrzymają możliwość kupienia niemal flagowego smartfona w niewygórowanej cenie. Dla przypomnienia, Galaxy S20 FE 4G kosztował w Polsce na start 2899 złotych, a Galaxy S20 FE 5G – 3399 złotych.

W Europie smartfon wyceniono z kolei na – odpowiednio – 649 i 749 euro. W obu przypadkach mowa o konfiguracji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej – warianty 8 GB/256 GB były o 70 euro droższe.