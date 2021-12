W Polsce więcej ludzi słucha muzyki ze Spotify i Apple Music niż radia

Polacy wciąż słuchają muzyki przez radio, ale coraz więcej osób zapoznaje się z nowymi utworami i wraca do starych za pośrednictwem smartfona, aplikacji i serwisów streamingowych.

Polska nadal słucha dużo radia

Dzięki raportowi Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI) możemy dowiedzieć się, jak wyglądają „muzyczne zwyczaje” Polaków. Jak się okazuje, radio wciąż jest jednym z najpopularniejszych źródeł muzyki. Streaming audio w niczym mu nie ustępuje, a jeśli wierzyć statystykom – nawet odrobinę prześciga.

26% badanych Polaków wskazuje radio jako jedno z podstawowych miejsc, w którym zwykle szuka się przyjemnych nut. Na tle innych krajów to wysoka statystyka. Średnia światowa w tym momencie to 16%. Spośród powyższych 26 procent, aż 79% stwierdza, że słucha radia głównie dla muzyki.

Jak się okazuje, naprawdę dla wielu z nas podstawowym serwisem streamingowym jest YouTube. Aż 24% z grupy respondentów korzysta właśnie ze stron i aplikacji Google, nawet zawierających reklamy.

Najwięcej muzyki dostarczanej jest Polakom przez serwisy pokroju Spotify, Apple Music czy Tidal. Są one źródłem piosenek i utworów w sumie dla 27% badanych, z czego 10% z ankietowanych używa darmowych wersji.

Są też i tradycjonaliści, pochłaniający nowe wydania z zakupionych nośników lub pobranych wersji cyfrowych – takich mamy około 9%.

Jak dużo muzyki słuchamy?

Jeśli po muzykę sięgamy głównie do Spotify, to w ubiegłym tygodniu mogliśmy zapoznać się ze specjalnie przygotowanym podsumowaniem, które serwis tworzył dla każdego użytkownika serwisu. Tam też można było się dowiedzieć, ile czasu spędziliśmy na tupaniu nóżką do ulubionych kawałków.

Według danych IFPI, tygodniowo spędzamy na słuchaniu muzyki 22,8 godziny, co jest wynikiem wyższym do średniej światowej, i to o aż 4,5 godziny. W Polsce najczęściej słucha się popu (66%), muzyki lat 90. (56%), lat 80 (52%), rocka (49%) oraz klimatów dance/house/elektronicznych (37%).

Badanie przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2021 roku w 21 krajach, w tym w Polsce. Opinie przekazało 43 tysiące respondentów w grupie wiekowej 16-64 lata.