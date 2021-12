Sklep internetowy HalfPrice już dostępny

HalfPrice to miejsce, gdzie można kupić produkty znanych, światowych marek w niższych cenach, podobnie jak chociażby w TK Maxx. Liczba sklepów stacjonarnych szybko się zwiększa, a teraz został uruchomiony także sklep internetowy. Na zalogowanych klientów czekają atrakcyjne promocje.

Reklama

Sklep HalfPrice w internecie

Marka HalfPrice należy do Grupy CCC, w skład której wchodzą spółki CCC S.A., eobuwie.pl S.A., GINO ROSSI S.A. i DEEZEE sp. z o.o. Sygnowane nią, pierwsze sklepy zostały otwarte 4 maja 2021 roku w pięciu galeriach handlowych na terenie Polski. Dziś natomiast ruszył sklep internetowy.

Działa on w formie klubu zakupowego – wyłącznie zalogowani użytkownicy mają dostęp do atrakcyjnych ofert. Na szczęście każdy może bez problemu zostać członkiem Klubu HalfPrice. Jeżeli natomiast ktoś jest już członkiem Klubu CCC, może użyć danych do swojego konta CCC, aby zalogować się w nowym sklepie internetowym marki należącej do Grupy CCC.

Reklama

Według oficjalnych zapowiedzi, każdego dnia będą pojawiać się nowe, tematyczne kampanie ofertowe, a każda z nich ma zawierać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset (!) markowych produktów w atrakcyjnych cenach. Ważność każdej oferty będzie ograniczona czasowo.

Zakupione produkty można zamówić z dostawą do domu, paczkomatu lub wskazanego przez klienta sklepu stacjonarnego. Dostawa jest darmowa przy zakupach o wartości przynajmniej 99 złotych. Zwroty są natomiast bezpłatne w każdym przypadku. Zakupy w HalfPrice online można zrobić na stronie www.halfprice.eu.

Oferta naszej sieci to znane marki w bardzo atrakcyjnych cenach. To klienci kochają najbardziej. Dobrą informacją dla fanów wyjątkowych okazji na pewno będzie zwiększenie, w perspektywie najbliższych lat, liczby brandów dostępnych w naszych sklepach z 800 do 3000. To sprawi, że asortyment we wszystkich kategoriach będzie jeszcze bardziej zróżnicowany. A już dziś klienci mogą cieszyć się niesamowitymi okazjami bez wychodzenia z domu. Malwina Winter, Wiceprezes Zarządu HalfPrice ds. Zakupów

Przy okazji CCC informuje, że w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy otworzono już ponad 40 sklepów, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, m.in. w Pradze (Czechy) i Zagrzebiu (Chorwacja). Strategia Grupy CCC zakłada otwarcie 250 punktów tej sieci w ciągu około czterech lat.