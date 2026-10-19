Samsung pokazał (nie)przeciętny smartfon. Sam nie wiem, co o nim myśleć

Pierwszy w rodzinie był Samsung Galaxy F70e 5G, który zadebiutował w lutym 2026 roku, a w sierpniu odbyła się premiera modelu Samsung Galaxy F70 Pro 5G. Teraz dołączył do nich smartfon, plasujący się idealnie pomiędzy nimi – Samsung Galaxy F70 5G bez żadnych dopisków.

Oto Samsung Galaxy F70 5G. Producent twierdzi, że jest „naj”

Pierwsze szczegóły na temat Samsunga Galaxy F70 5G pojawiły się już kilka dni temu. Teraz ten smartfon, reprezentujący pogranicze niskiej i średniej półki, oficjalnie zadebiutował. Pomimo niewysokiej ceny ma pewne cechy, które czynią go na swój sposób wyjątkowym. To m.in. 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz, którego wyróżnikiem jest to, że pokrywa go wytrzymałe szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Na uwagę zasługuje także system fotograficzny – teoretycznie niezbyt imponujący, ale jednak całkiem kompletny, bo tworzą go główny aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątny moduł 5 Mpix i czujnik 2 Mpix do fotografii makro. Z przodu zaś zainstalowana została kamerka o rozdzielczości 13 Mpix.

Do tego cały smartfon ma jedynie 7,5 mm grubości. Szkoda tylko, że w środku tej smukłej obudowy zabrakło naprawdę porządnych bebechów. Producent postawił bowiem na leciwy już procesor Samsung Exynos 1330 o częstotliwości taktowania 2,4 GHz, maksymalnie 6 GB RAM i akumulator o pojemności jedynie 5000 mAh. Ten ostatni w dodatku obsługuje ładowanie z mocą tylko 25 W.

Samsung Galaxy F70 5G – źródło: Samsung / FoneArena

Specyfikację uzupełniają moduły 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 i NFC oraz odporność na pył i wodę w stopniu IP54. Największym spośród negatywnych zaskoczeń jest natomiast to, że – tak przynajmniej podaje sklep Flipkart – Samsung zainstalował na urządzeniu system Android 15, który swoją premierę miał przecież w 2024 roku. Niewielkim pocieszeniem wobec tego jest obietnica dostarczenia czterech dużych aktualizacji. Najprawdopodobniej jest to jednak pomyłką, gdyż wydaje się nieprawdopodobne.

Ile kosztuje Samsung Galaxy F70 5G?

Smartfon Samsung Galaxy F70 5G został zaprojektowany z myślą o rynku indyjskim i można założyć, że nie wyjdzie poza jego granice. Tam zaś dostępny jest w dwóch konfiguracjach: 4/128 GB wycenianej na 19999 rupii (równowartość ~820 złotych) oraz 6/128 GB za 22999 rupii (~945 złotych).