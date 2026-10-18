Xiaomi szykuje potencjalny hit. Tani tablet coraz bliżej

Poznaliśmy kilka szczegółów na temat nowego, taniego tabletu Xiaomi. Redmi Pad 3 4G zyskał szereg certyfikatów, które zdradzają część planów producenta.

Xiaomi pracuje nad tanim tabletem

W czerwcu 2025 roku do sprzedaży w Polsce trafił tablet Redmi Pad 2, także w opcjonalnej wersji wyposażonej w moduł 4G. Dostaliśmy wówczas naprawdę interesujące urządzenie dla osób, które nie mają dużych wymagań, ale potrzebują tabletu z większym ekranem. Zaletą z pewnością okazała się cena, która w dniu debiutu startowała od 699 złotych za wersję Wi-Fi oraz od 899 złotych za wariant Wi-Fi + 4G.

Ten tani tablet powinien w niedalekiej przyszłości doczekać się następcy. Cena najpewniej znów będzie atrakcyjna, aczkolwiek należy nastawić się na niewielkie podwyżki. Oczywiście pozostaje trzymać kciuki, że nowa generacja Redmi Pad trafi do Polski, bowiem konkurencja jest zawsze mile widziana, a Xiaomi już wielokrotnie udowodniło, że potrafi dostarczyć dobry sprzęt za rozsądne pieniądze.

Co zaoferuje Redmi Pad 3 4G?

Redmi Pad 3 4G o numerze modelu 26104RPF2G został niedawno dostrzeżony w kilku różnych bazach danych – m.in. NCC (Tajwan) czy NBTC (Tajlandia). Dzięki temu wiemy, że Xiaomi szykuje co najmniej trzy konfiguracje – 4 GB RAM i 128 GB na dane, 6 GB RAM i 128 GB oraz 8 GB RAM i 256 GB. Nie zabraknie obsługi kart microSD o maksymalnej pojemności do 2 TB.

Redmi Pad 2 (fot. Xiaomi)

Z kolei z danych odkrytych w bazie TÜV Rheinland wynika, że pojemność znamionowa akumulatora wyniesie 9820 mAh. Można więc spodziewać się, że tablet będzie reklamowany jako model z akumulatorem o typowej pojemności 10000 mAh, czyli o 1000 mAh więcej od poprzednika. Ma pojawić obsługa ładowania z mocą 33 W.

Co ciekawe, państwowa instytucja TDRA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zatwierdziła urządzenie oznaczone jako 2610FRP38G. Niektórzy twierdzą, że to zapowiedź Redmi Pad 3 w wersji 5G. Taki wariant jest możliwy, ale niewykluczone, że jego dostępność będzie ograniczona do wybranych krajów.

Liczne certyfikaty sugerują, że zbliża się premiera nowego tabletu. Trudno jednak na ten moment wskazać dokładną datę. Wypada jeszcze dodać, że to wszystko ma trafić do obudowy spełniającej stopień ochrony IP52.