Kolejnego smartwatcha może już nie być. Zegarkowy gigant zmienia plany

Firma TAG Heuer miała podjąć decyzję o wycofaniu się z rynku smartwatchy. Możliwe, że nie zobaczymy już żadnego nowego modelu.

Koniec smartwatchy TAG Heuer?

Podejrzewam, że większość osób kojarzy szwajcarską firmę TAG Heuer z zegarkami kosztującymi kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Należy jednak odnotować, że pod marką wydawane są też smartwatche i to modele, za które trzeba zapłacić więcej niż za najnowszego Apple Watcha.

Wypada jeszcze odnotować, że TAG Heuer stosunkowo wcześnie postanowił wejść na rynek smartwatchy. Firma zrobiła to w 2015 roku, wprowadzając pierwszy model z linii Connected. Został on zamknięty w kopercie w stylu TAG Heuer Carrera, a także zawierał rozwiązania opracowane przez Intela i Google. W tym samym roku zadebiutował chociażby pierwszy smartwatch Apple.

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to po ponad 10 latach historia smartwatchy TAG Heuer zostanie zakończona. Taki scenariusz zapowiadają informacje opublikowane przez francuski serwis La Lettre, które wskazują, że firma już latem wstrzymała produkcję smartwatchy Connected. Natomiast obecne plany zakładają wyprzedanie zapasów do 2027 roku.

TAG Heuer Connected Calibre E5 | fot. TAG Heuer

Nie wiadomo, co z aktualizacjami i dalszym wsparciem obecnych na rynku modeli. Na ten moment zarówno TAG Heuer, jak i koncern LVMH, do którego należy marka, nie odniosły się do sprawy.

To może być ostatnich smartwatch TAG Heuer

W październiku 2025 roku zadebiutował TAG Heuer Connected Calibre E5, czyli możliwe, że ostatni smartwatch firmy. Co ciekawe, producent zrezygnował wówczas z systemu Wear OS na rzecz bardziej autorskiego TAG Heuer OS. Nad oprogramowaniem pracował zespół 60 inżynierów w Paryżu. Celem było nie tylko uniezależnienie się od Google, ale również zapewnienie możliwie najlepszej współpracy z iPhone’ami.

Nowy zegarek uzyskał nawet oficjalny certyfikat Made for iPhone. Całość została podana w eleganckiej obudowie wykonanej z materiałów z górnej półki. W dniu debiutu wersja 45 mm startowała od 1900 dolarów, a mniejsza z kopertą 40 mm od 1800 dolarów. Z kolei w marcu 2026 roku pojawiła się 45-milimetrowa edycja skierowana dla fanów Formuły 1.