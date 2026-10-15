Nowy smartfon Samsunga na horyzoncie. Producent zdradził mnóstwo szczegółów

Producent z Korei Południowej oficjalnie zapowiedział premierę nowego modelu. Już dziś jednak ujawniono dużą ilość informacji na jego temat.

Nowy smartfon Samsunga oficjalnie zapowiedziany. Wiemy, co zaoferuje

Pod koniec stycznia 2026 roku oficjalnie ogłoszono, że do oferty południowokoreańskiego producenta dołączy seria Samsung Galaxy F70. Minęło zaledwie kilka dni i zadebiutował smartfon Samsung Galaxy F70e 5G, a w sierpniu odbyła się premiera modelu Samsung Galaxy F70 Pro 5G.

Smartfon Samsung Galaxy F70 5G zostanie zaprezentowany dopiero w tym miesiącu, a dokładniej 18 października 2026 roku. Zapowiedzi rychłej premiery towarzyszą liczne informacje dotyczące jego specyfikacji technicznej. Już dziś zatem (w dużej mierze) wiadomo, co zaoferuje ta nadchodząca nowość.

Specyfikacja Samsunga Galaxy F70 5G ujawniona przed premierą

Oficjalnie zapowiedziano, że nowy smartfon Samsung Galaxy F70 5G będzie miał najjaśniejszy w swoim segmencie wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, który w dodatku pokryje szkło Corning Gorilla Glass Victus 2. Z udostępnionych grafik wynika też, że w górnej części ekranu znajdzie się wycięcie w kształcie litery „U”, a przy dolnej krawędzi sporej szerokości tzw. podbródek, co wskazuje, że będzie to budżetowa konstrukcja.

Samsung Galaxy F70 5G (źródło: Samsung)

Mimo to ma cechować się smukłością, gdyż smartfon Samsung Galaxy F70 5G będzie miał grubość tylko 7,5 mm. Koreańczycy zdecydowali się umieścić „pod maską” procesor Exynos 1330 2,4 GHz (z 2023 roku), produkowany z użyciem 5-nm procesu technologicznego, a także akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 25 W.

Ponadto smartfon Samsung Galaxy F70 5G zaoferuje swoim właścicielom aparat o rozdzielczości 13 Mpix na przodzie oraz trzy aparaty na tyle: główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro. Specyfikacja ma obejmować również moduł NFC.

Smartfon Samsung Galaxy F70 5G zostanie oficjalnie zaanonsowany 18 października 2026 roku w Indiach i najprawdopodobniej będzie dostępny wyłącznie w tym kraju. Według zapowiedzi, jego cena nie przekroczy 20000 rupii (równowartości około 825 złotych).