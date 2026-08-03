Nowy smartfon Samsunga ma wiele zalet

Na początku 2026 roku, w styczniu, Samsung zapowiedział nową serię smartfonów – Galaxy F70. Już w następnym miesiącu – lutym 2026 roku oficjalnie zaprezentowany został smartfon Samsung Galaxy F07e 5G. Dziś natomiast producent z Korei Południowej zaanonsował kolejnego członka tej rodziny.

Nowy smartfon Samsung Galaxy F70 Pro 5G ma całkiem dużo zalet

Smartfon Samsung Galaxy F70 Pro 5G jest typowym przedstawicielem segmentu „budżetowych średniaków”, w którym mocne strony łączą się ze słabszymi, aczkolwiek w tym przypadku tych pierwszych mimo wszystko jest jednak więcej.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G (źródło: Samsung)

Przede wszystkim nowy smartfon Samsung Galaxy F70 Pro 5G oferuje akumulator o pojemności 6000 mAh, który powinien zapewnić długi czas pracy – na przykład ponad 24 godzin oglądania wideo na YouTube. Do tego użytkownicy naładują go przewodowo z mocą nawet 45 W, więc całkiem szybko.

Producent wyposażył też smartfon Samsung Galaxy F70 Pro 5G w szybkie pamięci – RAM LPDDR5X (do 8 GB) i flash typu UFS 3.1 (do 256 GB). Wydajność mimo to będzie jednak co najwyżej przyzwoita, jako że sercem tego modelu został przeciętny i leciwy już procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 2,4 GHz.

Jego właściciele nie powinni mieć natomiast żadnych zastrzeżeń do jakości wyświetlanego obrazu, jako że urządzenie to ma 6,7-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli, który dodatkowo odświeża obraz z częstotliwością nawet 120 Hz. Przód pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G (źródło: Samsung)

Ponadto nowy smartfon Samsung Galaxy F70 Pro 5G jest wyposażony w 12 Mpix aparat przedni oraz trzy aparaty na tyle: główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i opcją nagrywania wideo w 4K, ultraszerokokątny z matrycą 5 Mpix i dodatkowy 2 Mpix do zdjęć makro.

Najnowszy smartfon Samsunga pracuje pod kontrolą nie najnowszego już systemu Android 16 z nakładką One UI 8.5. Koreańczycy deklarują, że zapewnią mu 6 aktualizacji systemu operacyjnego i poprawki zabezpieczeń przez 6 lat.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G – cena, dostępność

Nowy smartfon Samsung Galaxy F70 Pro 5G zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie sprzedawany w trzech konfiguracjach pamięciowych:

6/128 GB za 23999 rupii (równowartość około 940 złotych),

8/128 GB za 27999 rupii (~1100 złotych),

8/256 GB za 32999 rupii (~1295 złotych).

Nie należy się jednak nastawiać, że smartfon Samsung Galaxy F70 Pro 5G trafi do sprzedaży w Polsce.