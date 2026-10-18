Powerbank nie będzie już potrzebny. Nowa Motorola dostanie dużą baterię

Motorola szykuje smartfon, który powinien długo wytrzymać bez ładowarki. Model Moto G47 Power ma być bowiem wyposażony w spory akumulator.

Motorola Moto G47 Power – potencjalnie ciekawy wybór dla osób, które potrzebują dobrego akumulatora

Smartfony Motoroli, które w nazwie mają słowo Power, znane są z dużych akumulatorów. Zaletą jest też często cena, która sprawia, że nie trzeba sięgać po urządzenie z wyższej półki, aby cieszyć się długim czasem pracy. Niewykluczone, że Motorola Moto G47 Power nie będzie wyjątkiem.

Zanim przejdziemy dalej wypada odnotować, że w kwietniu 2026 roku zadebiutowała Motorola Moto G47. To smartfon z 6,67-calowym ekranem IPS LCD o rozdzielczości HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Sercem jest Mediatek Dimensity 6300, a umieszczony z tyłu zestaw aparatów składa się z dwóch oczek – główne 108 Mpix i obiektyw makro 2 Mpix. Z przodu zamontowano kamerę 8 Mpix. Natomiast pojemność akumulatora wynosi 5200 mAh i obsługuje on ładowanie 20 W.

Możliwe, że Motorola Moto G47 Power będzie podobna w niektórych kwestiach, ale z pewnością dostanie większy akumulator. Smartfon pojawił się w bazie danych EPREL, co pozwoliło poznać m.in. pojemność zastosowanego w nim ogniwa. Otóż pojemność znamionowa baterii wyniesie 6790 mAh, ale prawdopodobnie Motorola będzie podawać typową pojemność na poziomie 6900-7000 mAh.

źródło: EPREL

Dowiedzieliśmy się też, że urządzenie ma obsługiwać ładowanie przewodowe z mocą 33 W, a obudowa spełni standard szczelności IP64. EPREL podaje jeszcze klasę wytrzymałości na spadki swobodne wielokrotne – Moto G47 Power dostała ocenę B. Ocena B została przyznana także za klasą naprawialności.

Wcześniej pojawiły się informacje o jednej z konfiguracji – 4 GB RAM i 128 GB na dane. Pozostałe warianty nie są na ten moment znane, ale miejmy nadzieję, że Motorola zapewni więcej RAM-u, aby omawiany smartfon faktycznie był interesującym wyborem.

Na kolejne szczegóły trzeba poczekać

Plany producenta związane z dostępnością smartfona na poszczególnych rynkach nie są aktualnie znane. Trudno też wskazać dokładną datę premiery i cennik, ale pozostaje trzymać kciuki za dobre informacje.

Warto dodać, że w tym miesiącu pokazano Motorolę Edge 70 Plus. Natomiast we wrześniu mogliśmy przeczytać, że Motorola szykuje odpowiedź na iPhone’a Duo.