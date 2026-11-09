Samsung chce pieniędzy za używanie Galaxy AI. Ujawniono cennik

Już w momencie udostępnienia Galaxy AI Samsung zapowiedział, że w przyszłości zacznie pobierać opłatę za korzystanie z funkcji AI. Wkrótce stanie się to faktem. Ujawniono, ile trzeba będzie zapłacić.

Samsung zacznie pobierać opłatę za korzystanie z Galaxy AI

Galaxy AI zostało udostępnione po raz pierwszy w 2024 roku na smartfonach Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ i Samsung Galaxy S24 Ultra. Wówczas producent z Korei Południowej informował, że funkcje Galaxy AI będą świadczone bez opłat co najmniej do końca 2025 roku. Jeszcze przed końcem ubiegłego roku doprecyzowano jednak, że fabrycznie dostępne funkcje Galaxy AI mają zawsze być dostępne bez opłat.

W październiku 2026 roku pojawiła się jednak informacja, że Samsung zamierza „głębiej zintegrować” sztuczną inteligencję w One UI 10 oraz zaoferować możliwość odpłatnego korzystania z funkcji, dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. Taki scenariusz wydaje się coraz bardziej realny, na co wskazują najnowsze doniesienia, opublikowane przez portal SammyGuru.

Producent z Korei Południowej pracuje bowiem nad nową subskrypcją Galaxy AI Premium, która zapewni czterokrotnie większy limit użytkowania dla już dostępnych funkcji, jak Photo Assist (Asystent Zdjęć) i Browsing Assist (Asystent przeglądania), a także możliwość korzystania z nowych funkcji.

Wśród tych ostatnich mają znaleźć się generowanie wideo ze zdjęć oraz Daily Briefing i Bixby Action. O ile pierwsza z ww. funkcji nie budzi wątpliwości, o tyle dwie ostatnie nie są dokładnie opisane. W przypadku Daily Briefing nie ma dostępnego żadnego opisu, zaś przy Bixby Action umieszczono krótkie Automate tasks across your apps, co można przetłumaczyć jako Zautomatyzuj zadania w swoich aplikacjach.

Tutaj warto przypomnieć, że od 14 października 2026 roku Bixby oficjalnie obsługuje język polski.

Tyle może kosztować subskrypcja Galaxy AI „Max”

Płatna subskrypcja Galaxy AI ma nazywać się „Max” i aktualnie widnieje informacja, że ma kosztować 4,99 dolara (równowartość około 20 złotych) miesięcznie lub 47,99 dolara (~190 złotych) rocznie. Nie ma jednak pewności, że takie finalnie będą ceny, ponieważ wszystko wskazuje na to, że zostanie udostępniona dopiero w styczniu 2027 roku (prawdopodobnie przy okazji premiery serii Galaxy S27, która jest planowana w styczniu 2027 roku).

Nie wiadomo też, czy będzie ona dostępna globalnie, czy tylko w wybranych krajach. Ponadto portal SammyGuru wspomina, że oprócz subskrypcji, użytkownicy dostaną możliwość dokupienia kredytów do wykorzystania podczas używania darmowych funkcji Galaxy AI, takich Asystent Zdjęć, Asystent przeglądania, Kreatywne studio (Asystent rysowania) czy Now brief.