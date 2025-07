Te funkcje Galaxy AI będą zawsze darmowe. Samsung nie każe za nie płacić

Samsung po raz pierwszy poinformował, które funkcje Galaxy AI będą zawsze dostępne bez dodatkowych opłat. Do tej pory w tej kwestii panowała ogromna niepewność.

Te funkcje Galaxy AI na smartfonach i tabletach Samsunga zawsze będą dostępna za darmo

Galaxy AI to zestaw funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję, który udostępniono po raz pierwszy na smartfonach z serii Galaxy S24 w 2024 roku. Producent cały czas go rozszerza o nowe opcje, lecz równocześnie informuje na swojej stronie internetowej, że funkcje Galaxy AI będą świadczone bez opłat co najmniej do końca 2025 roku dla wspieranych urządzeń Samsung Galaxy. Dodaje również, że odmienne zasady mogą dotyczyć korzystania z funkcji AI dostarczanych przez podmioty trzecie.

Wydawało się zatem prawdopodobne, że na początku 2026 roku Koreańczycy ogłoszą cennik Galaxy AI, choć prywatnie spodziewałem się, że przynajmniej część funkcji pozostanie bezpłatna. Producent w końcu ujawnił, jakie ma plany wobec funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję. I to są zdecydowanie dobre wiadomości.

Przedstawiciel producenta przekazał portalowi Android Police, że wszystkie funkcje, dostępne domyślne w urządzeniach, będą zawsze darmowe. Mowa tu m.in. o Now Brief, Audio Eraser (Usuwanie dźwięku), Audio Trim (Automatyczne przycinanie), Generate Edit (Inteligentna Edycja), Call Transcript (Transkrypcja połączenia), Writing Assist (Asystent pisania), Interpreter (Tłumacz), Live Translate (Tłumaczenie na żywo), Transcript Assist (Asystent transkrypcji), Photo Assist (Asystent aparatu) i Chat Assist (Asystent czatu).

Samsung ma ambitne plany wobec Galaxy AI

Roh Tae-moon przekazał, że do końca 2025 roku już 400 milionów urządzeń Samsunga będzie miało dostęp do funkcji Galaxy AI. W tym gronie nie znajdą się tylko smartfony i tablety oraz smartwatche, ale też sprzęt z kategorii XR.

Oznacza to, że w ciągu zaledwie roku producent z Korei Południowej zamierza podwoić liczbę urządzeń z dostępem do Galaxy AI, ponieważ w ubiegłym roku jego celem było 200 milionów sprzętów.

Roh Tae-moon wypowiedział się również na temat płatności za funkcje Galaxy AI. Roh Tae-moon poinformował, że Samsung nie może podejmować decyzji wobec płatnych usług i potrzebna jest dyskusja. Niektóre funkcje na urządzeniach firmy z Korei Południowej wykorzystują bowiem rozwiązania zewnętrznych podmiotów. Można się spodziewać, że w momencie, gdy każą one płacić za możliwość ich używania, Samsung będzie zmuszony pobierać opłaty za nie od użytkowników.