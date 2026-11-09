W kilka dni załatano ponad 1000 luk. Dzięki AI

Firma OpenAI pochwaliła się, że jej sztuczna inteligencja zdołała zidentyfikować prawie 1000 luk bezpieczeństwa w jądrze Linux i kolejne kilkadziesiąt niedoskonałości w kodzie źródłowym przeglądarki Firefox. Dokonał tego model GPT-6 Cyber.

GPT-6 Cyber wykrył już ponad 1000 luk bezpieczeństwa

GPT-6 Cyber to najnowszy model sztucznej inteligencji, wytrenowany pod kątem cyberbezpieczeństwa. W dużej mierze bazuje na tych samych fundamentach, co (flagowy) GPT-6 Astra, ale w wyszukiwaniu luk, szacowaniu poziomu zagrożeń i proponowaniu rozwiązań ma być jeszcze skuteczniejszy.

Firma OpenAI pochwaliła się, że jej nowy model osiągnął wynik 48,5% w popularnym benchmarku ExploitGym, sprawdzającym właśnie zdolności z zakresu cyberbezpieczeństwa. Oznacza to spory postęp względem modelu GPT-5.6 Cyber, który uzyskał 32,1%, ale warto tu też odnotować, że niedawno zaprezentowany Gemini 4 Argon wykręcił 54,8%.

GPT-6 Cyber w ExploitGym – źródło: OpenAI

Testy syntetyczne to jedno, ale – tak jak wspominałem – GPT-6 Cyber zdołał w zaledwie jednym przebiegu wykryć 948 luk w jądrze Linux i 81 podatności w Firefoksie (które to zresztą zostały już wyeliminowane). Nowy model został już także wdrożony w Cisco, Calif i CodeRabbit. Co ważne, firma OpenAI zadbała też o bezpieczeństwo w tym sensie, że jej sztuczna inteligencja odmawia wykorzystania exploitów – może jedynie pomóc je zneutralizować.

Mimo to w początkowej fazie model GPT-6 Cyber będzie dostępny tylko dla wąskiego grona zaufanych partnerów, a dopiero później trafi do klientów Daybreak Red i potem Daybreak Blue.

Tymczasem Claude chce pomóc w okiełznaniu finansów osobistych

W tym samym czasie jeden z najważniejszych rywali OpenAI – firma Anthropic rozpoczęła testy nowej funkcji, którą mogą sprawdzić subskrybenci Claude Pro, Max i Ultra w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się Finanse Osobiste (Personal Finance) i pozwala okiełznać… no cóż, finanse osobiste.

Działa to tak, że użytkownik podpina konto bankowe i kartę kredytową do narzędzia Claude, a to oferuje w zamian dogłębną analizę sytuacji finansowej. Podsumowuje wydatki i dzieli je na kategorie, tłumaczy, dlaczego są takie wysokie i gdzie można znaleźć oszczędności, a do tego dorzuca jeszcze inne analizy, wzbogacając je o wykresy i terminarze. Można także porozmawiać o tym z chatbotem.

Claude Personal Finance – źródło: Anthropic

Anthropic zapewnia, że jest to całkowicie bezpieczne rozwiązanie, ponieważ połączenia przechodzą przez Plaid. Oznacza to, że uwierzytelnianie następuje bezpośrednio w systemie banku, a Claude otrzymuje jedynie wgląd – nie może zarządzać kontem ani w żaden sposób dysponować środkami. Na razie jednak nie wiadomo, czy funkcja będzie dostępna także poza USA.