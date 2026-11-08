Najbardziej odjechany smartfon 2026 roku doczeka się drugiej generacji

Najciekawszym smartfonem roku jest Honor Robot Phone. Okazuje się, że nie był to tylko pojedynczy eksperyment, a w planach producenta jest już jego następca.

Honor Robot Phone to naprawdę nietuzinkowe urządzenie

W sierpniu 2026 roku zadebiutował Honor Robot Phone. Wyposażony jest w ruchomy aparat w stylu gimbala. Co ciekawe, rozwiązanie to powstało dzięki sięgnięciu po ponad 100 patentów i ponad 100 „precyzyjnych komponentów” oraz ponad 60 procesów produkcyjnych.

Wypada wspomnieć, że aparat z matrycą o wielkości 1/1,28″ i rozdzielczości 200 Mpix potrafi automatycznie śledzić pozycję użytkownika. Można też wydać komendę głosową, aby aparat zwrócił się w inną stronę lub skupił na konkretnym punkcie. Ma to przydać się podczas kręcenia vlogów, relacji na żywo i rozmów wideo.

Oczywiście, taki mechanizm może kiedyś ulec uszkodzeniu, ale przecież w przypadku Honor Robot Phone celem nie było stworzenie smartfona, który wytrzyma wszystko. To urządzenie wprowadzające odczuwalny powiew świeżości i skierowane do miłośników nowinek. Byłoby miło, gdyby więcej producentów od czasu do czasu zastosowało właśnie takie podejście – rynek smartfonów stałby się wówczas znacznie ciekawszy.

Najbardziej niezwykły smartfon 2026 roku doczeka się następcy

Myślę, że gdyby Honor Robot Phone okazał się tylko eksperymentem i pojedynczym pokazem inżynierskich zdolności producenta, to nikt nie byłby zaskoczony. Jednak – jeśli potwierdzą się najnowsze informacje – producent zamierza wypuścić co najmniej jeszcze jedną generację.

Informator Smart Pikachu, czyli źródło uznawane za wiarygodne, poinformował, że trwają prace nad Honor Robot Phone 2. Podobno Chińczycy ponownie nawiążą współpracę z marką Arri, czyli producentem profesjonalnych kamer, a aparat po raz kolejny ma cechować się „setkami megapikseli”.

Honor Robot Phone | fot. Honor

Data premiery jest wstępnie zaplanowana na drugi kwartał 2027 roku. Oczywiście po drodze mogą pojawić się problemy, ale niewykluczone, że nawet wówczas debiut zostanie przesunięty maksymalnie o dwa lub trzy miesiące.

Smart Pikachu wspomniał jeszcze o trwających pracach nad samodzielnym urządzeniem lub zestawem urządzeń. Nie wiadomo, co dokładnie miał na myśli, ale pojawiają się spekulacje, że niektóre marki mogą przygotowywać się do wprowadzenia własnych kamer sportowych. Ciekawe, czy wśród nich znajdzie się również Honor.