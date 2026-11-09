Ten tablet zadowoli większość klientów. Więcej nie trzeba

Oficjalnie zapowiedziany został tablet, który – choć nie flagowy – zaoferuje w zupełności wystarczającą zdecydowanej większości użytkowników specyfikację techniczną.

Nowy tablet Oppo Pad Air 6 będzie odpowiedni dla większości użytkowników

Choć – jak pokazują dane za trzeci kwartał 2026 roku – na rynku tabletów jest coraz gorzej, producenci (także ci działający na mniejszą skalę) nie rezygnują z wprowadzania do sprzedaży kolejnych nowości. Wkrótce zainteresowani klienci będą mogli kupić również tablet Oppo Pad Air 6, który zaoferuje atrakcyjną specyfikację techniczną.

Chiński producent oficjalnie ujawnił bowiem parametry tego modelu. Dzięki temu wiadomo, że wyposażono go w wyświetlacz LCD o przekątnej 12,1 cala, proporcjach 7:5 i rozdzielczości 2800×1980 pikseli (284 ppi), który odświeży obraz z częstotliwością 30, 60, 90 i 120 Hz i będzie próbkował dotyk z prędkością nawet 540 Hz. Oppo podaje, że ramka dookoła ekranu ma szerokość 6,7 mm i wykorzystano technologię, redukującą odblaski, a globalna jasność szczytowa wynosi 900 nitów.

Oppo Pad Air 6 (źródło: Oppo)

Na przodzie, oprócz ekranu, na dłuższej krawędzi, umieszczono również aparat o rozdzielczości 8 Mpix. Identyczny znalazł się na tyle i ponownie nie towarzyszy mu dioda doświetlająca (tablet Oppo Pad Air 5, zaprezentowany w grudniu 2025 roku, tak samo jej nie ma).

Chiński producent zdecydował się wykorzystać też procesor MediaTek Dimensity 7360 Super 2,5 GHz z układem graficznym Arm Mali-G615 MC2 oraz pamięci RAM LPDDR5X 4266 MHz i UFS 3.1. Zasilaniem zaś zajmie się akumulator o pojemności 10050 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe (przez port USB-C) o mocy 33 W.

Ponadto tablet Oppo Pad Air 6 odda swoim właścicielom do dyspozycji Wi-Fi 6, a także – w wybranych wersjach – slot na kartę SIM i microSD oraz GPS. Na pokładzie znalazły się też 4 głośniki i 2 mikrofony. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 17 z nakładką ColorOS 17, ma wymiary 266,01×192,77×6,89 mm i waży 603 gramy.

Kiedy oficjalnie zadebiutuje tablet Oppo Pad Air 6?

Oficjalna premiera tego urządzenia została zaplanowana na 16 listopada 2026 roku. Sugerowane ceny nie są jeszcze znane, natomiast producent zdradził też, że klienci dostaną do wyboru dwie wersje kolorystyczne (niebieską i srebrną) oraz trzy konfiguracje pamięciowe: 8/128 GB, 8/256 GB i 12/256 GB.

Gwoli formalności wypada na koniec zauważyć, że tablet Oppo Pad Air 6 będzie niemal taki sam jak poprzednik, a najważniejszą różnicą jest inny procesor (Oppo Pad Air 5 jest bowiem wyposażony w układ MediaTek Dimensity 7300-Ultra 2,5 GHz) i nowszy system operacyjny na start.