Kiedy premiera serii Samsung Galaxy S27? Zdradzono plany producenta

Każdy kolejny dzień nieuchronnie przybliża nas do premiery smartfonów z serii Samsung Galaxy S27. Właśnie pojawiła się informacja, kiedy Koreańczycy planują zaprezentować swoje najnowsze flagowce.

Premiera serii Samsung Galaxy S27 coraz bliżej. Kiedy Samsung zaprezentuje swoje nowe flagowce?

W minionych latach Samsung zwykł prezentować nowe flagowce z serii Galaxy S na początku roku, jednak nie robi tego zawsze w konkretnym miesiącu jak Apple. Wystarczy spojrzeć na daty premiery poprzednich generacji:

Premiera serii Samsung Galaxy S27 w styczniu 2027 roku wydawała się zatem tak samo prawdopodobna jak w lutym, jednak jeden z informatorów twierdzi, że Koreańczycy planują zaprezentować swoje nowe flagowce z linii Galaxy S w pierwszym miesiącu przyszłego roku.

Etui do smartfonów Samsung Galaxy S27, Samsung Galaxy S27+, Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra (źródło: Ice Universe | X)

Przywoływany informator nie wyklucza jednak, że Samsung Galaxy S27, Samsung Galaxy S27+, Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra finalnie zostaną zaprezentowane dopiero w lutym 2027 roku, ponieważ producent wciąż nie wybrał ostatecznego terminu, aczkolwiek na tę chwilę celem jest premiera w styczniu przyszłego roku.

Samsung wciąż nie rozpoczął produkcji smartfonów z rodziny Galaxy S27

Data premiery nierozerwalnie związana jest z dostępnością urządzeń – producent musi być gotowy dostarczyć je do klientów. Produkcja smartfonów z serii Samsung Galaxy S27 jeszcze nie rozpoczęła się, chociaż Koreańczycy wybrali już „główne komponenty” do nadchodzących flagowców, aczkolwiek nie wszystkie.

Nadal jednak nie podjęto decyzji, jakie pamięci RAM i flash trafią do modeli Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra – pod uwagę mają być brane zarówno LPDDR6 i UFS 5.0, jak i LPDDR5 oraz UFS 4. Decydujący okaże się ostateczny rachunek za części.

Jeżeli Koreańczycy rychło podejmą decyzję i w pełni sfinalizują specyfikację serii Samsung Galaxy S27, będą mogli rozpocząć masową produkcję. Wówczas premiera w styczniu wydaje się wysoce prawdopodobna. Jeśli natomiast proces decyzyjny przedłuży się, wówczas należy spodziewać się debiutu dopiero w lutym. Wkrótce powinniśmy dowiedzieć się, który scenariusz ostatecznie się ziści.