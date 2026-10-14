Rewolucja na smartfonach Samsunga już blisko. Była o tym mowa od lat

Producent z Korei Południowej regularnie robi mniejszy lub większy krok do przodu, choć zdarza mu się też stać w miejscu, a nawet cofać. Samsung przymierza się jednak do prawdziwej rewolucji. Użytkownicy mogą zachwycić się tą zmianą… albo wręcz przeciwnie.

Samsung „uśmierci” One UI?

Dawno, dawno temu na smartfonach firmy z Korei Południowej instalowano nakładkę TouchWiz, którą użytkownicy nazywali „lagwizem”, ponieważ szybkość i płynność jej działania pozostawiały wiele do życzenia. Dekadę temu Koreańczycy przemianowali swój interfejs na Samsung Experience, lecz jego żywot był krótki, gdyż już w listopadzie 2018 roku zaanonsowano One UI, które jest wykorzystywane do dzisiaj.

Wkrótce zatem minie 10 lat, odkąd One UI jest obecne na smartfonach i innych urządzeniach mobilnych Samsunga. Według najnowszych doniesień, firma zamierza wykorzystać okrągłą rocznicę do wprowadzenia rewolucyjnych zmian w swoim interfejsie.

Poczynając od nazwy, ponieważ najnowsza wersja autorskiego interfejsu producenta z Korei Południowej niekoniecznie musi nazywać się – jak podpowiada logika – One UI 10. Wewnętrznie używana jest bowiem również nazwa Galaxy OS, co sugeruje, że Samsung znów może przemianować swoją nakładkę.

Mając w pamięci, że zrobił to już nieraz, taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy, chociaż leakster, który o tym doniósł, jako bardziej prawdopodobne wskazuje jednak pozostanie przy nazwie One UI.

One UI 10/Galaxy OS ma wprowadzić nowe podejście do AI

Już z One UI 6 zintegrowano pakiet funkcji Galaxy AI, a w następnych wersjach dodawano kolejne rozwiązania, wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji. W jubileuszowej wersji nakładki (lub pierwszej pod nową nazwą) Koreańczycy mają jednak zrobić duży krok do przodu.

Samsung ma bowiem pracować z Google nad „głębszą integracją” sztucznej inteligencji. Firmie nie chodzi tylko o dodanie kolejnych funkcji AI jak do tej pory, ale też o płatne integracje z zewnętrznymi dostawcami.

Zaraz po premierze serii Galaxy S24 okazało się, że południowokoreański producent zastrzegł, iż funkcje Galaxy AI będą świadczone bez opłat co najmniej do końca 2025 roku. Spodziewano się zatem, że w 2026 roku Koreańczycy wprowadzą abonament, który umożliwi korzystanie z funkcji AI. W lipcu 2025 roku przedstawiciel Samsunga zadeklarował jednak, że fabrycznie dostępne funkcje Galaxy AI zawsze mają być dostępne bez opłat.

Równocześnie aktualna pozostała chęć „zmonetyzowania” funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję i wygląda na to, że Koreańczycy w końcu osiągną swój cel w One UI 10 (lub One UI 10.5, ponieważ w pierwszej kolejności Samsung ma wdrożyć to podejście w serii Galaxy S28, której premiery spodziewamy się na początku 2028 roku).

Przy okazji warto dodać, że już dziś zaczyna być wdrażana kolejna, rewolucyjna zmiana na smartfonach Samsunga, a mianowicie wsparcie dla języka polskiego w asystencie Bixby.