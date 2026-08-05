To będzie ciekawy ruch Samsunga. Nowy smartwatch bez Wear OS

Samsung ma pracować nad nowym smartwatchem, który obecnie znany jest jako Galaxy Aero. Co ciekawe, nie będzie działał pod kontrolą Wear OS.

Samsung Galaxy Aero – nowy smartwatch bez Wear OS

Obecność Wear OS sprawia, że mamy wrażenie obcowania niemal ze smartfonem na nadgarstku. Z drugiej jednak strony, to oprogramowanie jest dość wymagające w kwestii energii, co przekłada się na słaby lub przeciętny czas pracy. Owszem, są wyjątki – np. OnePlus Watch 3, ale poprawa wyników osiągana jest za sprawą zastosowania dodatkowego, lekkiego systemu operacyjnego typu RTOS.

Samsung – przynajmniej na ten moment – raczej nie planuje pójść w takim kierunku. Firma może jednak wprowadzić na rynek smartwatch, który będzie działał tylko w oparciu o system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS), co oczywiście nie byłoby niczym niezwykłym w świecie inteligentnych zegarków. Wiele zegarków sportowych korzysta właśnie z systemów RTOS. Zresztą, nawet w opasce Samsung Galaxy Fit 3 znalazł się FreeRTOS.

Wzmianki na temat nowego smartwatcha Samsunga, o nazwie kodowej Galaxy Aero, pojawiły się w aplikacji Galaxy Wearable. Określany jest jako „galaxy_rtos_watch”, co oczywiście zapowiada zegarek bez Wear OS. Niewykluczone, że będzie to identyczne lub bardzo podobne oprogramowanie, co w tegorocznej opasce Galaxy Fit 4, która ostatnio pojawiła się na grafice.

Samsung Galaxy Watch FE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Nie powinno zabraknąć zestawu standardowych czujników znanych ze smartwatchy – m.in. akcelerometr, żyroskop czy czujnik tętna. Najpewniej ekran zostanie wykonany w technologii AMOLED, aczkolwiek na ten moment nie wiadomo, czy producent postawi na okrągłą czy jednak bardziej kwadratową konstrukcję.

Ile może kosztować zegarek Samsunga z RTOS?

Serwis SamMobile, któremu zawdzięczamy przedstawione rewelacje, dodaje, że Galaxy Aero będzie cenowo umieszczony pomiędzy opaskami Galaxy Fit a smartwatchem Samsung Galaxy Watch FE. Natomiast czas pracy powinien być lepszy niż w pozostałych Galaxy Watchach, ale nie nastawiałbym się na wyniki porównywalne do niektórych urządzeń Huawei czy Garmina.

Na bardziej szczegółowe informacje musimy jeszcze poczekać. Przypominam, że niedawno zadebiutowały inne smartwatche południowokoreańskiego producenta – premiera Samsunga Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2 za nami.